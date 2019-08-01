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Model uçak hayaline Türkiye'de kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünün Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğü TABİP Yaz Akademisi kapsamında, ilk kez yurt dışına çıkan Etiyopyalı öğrenci, ilgi duyduğu model helikopter, uçak ve drone görme hayaline Türkiye'de kavuştu - ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Malezya, Fas, Suriye ve Brunei'den gelen 13 başarılı öğrenciyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde 2 hafta teorik ve uygulamalı eğitim alan Etiyopyalı Tensae Alemayehu, hayran kaldığı model uçağı ülkesinde de uçurmayı hedefliyor - Ülkesindeki bir üniversitede mekanik mühendisliği bölümünde 3'üncü sınıfta okuyan Alemayehu: "Çocukluğumdan beri havacılıkla ilgili mühendis olmak istiyordum. Asıl hedefim astronot olmaktı, ancak ülkemde buna yönelik eğitim yok"

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Yunus Emre Enstitüsünün Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Portalı (TABİP) Yaz Akademisi kapsamında ilk kez yurt dışına çıkan Etiyopyalı üniversite öğrencisi, ilgi duyduğu model helikopter, uçak ve drone görme hayalini Türkiye'de gerçekleştirmenin sevincini yaşadı.

Akademi kapsamında ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Malezya, Fas, Etiyopya, Suriye ve Brunei'den gelen 14 başarılı öğrenci, havacılık ve uzay endüstrisi konularında İstanbul Teknik ve Erciyes üniversitelerinin ilgili bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim aldı, model helikopter ve uçak ile drone uçurup, havacılık şirketlerini gezdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen şampiyonanın Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirilen 3'üncü etabını takip eden öğrenciler, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Doç. Dr. Tuğrul Oktay ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Konar'dan teorik eğitim aldı.

İlk kez ülkesinin dışına çıkan 20 yaşındaki Etiyopyalı Tensae Alemayehu, imkansızlıklar nedeniyle daha önce görmediği model hava araçları hayaline Türkiye'de kavuştu.

- "Gördüklerim, benim Türkiye'ye olan hayranlığımı artırdı"

Alemayehu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde Mekelle Üniversitesinde Mekanik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıfta okuduğunu söyledi.

Uzay ve havacılık alanına olan ilgi ve merakı nedeniyle Afrika'da çok geniş bir ağa sahip TABİP projesi sayesinde Türkiye'ye geldiğini ifade eden Tensae Alemayehu, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri havacılıkla ilgili mühendis olmak istiyordum. Asıl hedefim astronot olmaktı, ancak ülkemde buna yönelik eğitim yok. O yüzden başka bir programa başvurmam gerekiyordu. Birkaç üniversiteye kabul edildim ama finansal problemlerden dolayı gidemedim. Bu yüzden gidebileceğim en iyi üniversiteye ve en yakın bölüme gittim. Uzay ve havacılık teknolojisinden kopmamak için kendi derslerimin yanında ekstra dersler almam gerekiyordu. Hayallerim, birden ortaya çıkan TABİP projesi ile gerçek oldu. Buradaki en genç öğrencilerden biriyim. Burada inanılmaz deneyimler yaşadım, droneden model uçak uçurmaya kadar öğrendiğim şeyleri ülkemde paylaşacağım. Şimdiden üniversiteler ve enstitülerle iletişime geçmeye başladım. Tıpkı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile iletişime geçtiğim gibi. Kendi ülkemde 5-6 kişilik bir ekip kurmayı düşünüyorum. Yunus Emre Enstitüsünden bu konu ile ilgili söz aldım. Beni her konuda destekleyeceklerini söylediler."

Türkiye'de aldığı eğitim kapsamında hava araçları üzerine uygulama ve deney yapma şansı da bulduğunu kaydeden Alemayehu, "Gördüklerim, benim Türkiye'ye olan hayranlığımı artırdı." dedi.

TABİP uzmanı Furkan Koca ise portal kapsamında 9 ülkeden 14 öğrenciyi Türkiye'ye getirdiklerini, hepsinin üniversitelerinde mühendislik alanında en başarılı öğrenciler olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri, Türkiye'nin bu alandaki gelişmişliğini ve kapasitesini göstermek amacıyla getirdiklerini belirten Koca, "Aralarında Afrikalı öğrenciler de var. Bunlar, daha önce kendi ülkelerinde drone ve model uçakları hiç görmemiş öğrenciler. Biz öğrencilere Türkiye'de geliştirilen bu teknolojileri tanıtarak, onların da ülkelerine döndüklerinde yaşadıkları deneyimleri kendi üniversitelerinde anlatmaları, hatta bununla ilgili proje yapmaları için bu programı düzenledik." diye konuştu.

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