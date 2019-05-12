Model Uçak Türkiye Şampiyonası sonuçlandı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde düzenlenen ‘F3A (Akrobasi) R/C Model Uçak Türkiye Şampiyonası sona erdi. 5 yarışmacının mücadele ettiği şampiyonada Ahmet Eryılmaz birinci oldu.

İnönü Havacılık Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen şampiyonada 5 yarışmacı, kendi tasarımları olan model uçaklarla birincilik için mücadele etti. İnönü semalarında yarışmacıların model uçaklarıyla hünerlerini sergilediği şampiyona sona erdi. Şampiyonada Ahmet Eryılmaz birinci, Serdar Salta ikinci, Burak Süel üçüncü, Serhad Eken dördüncü ve Melih Ulupınar beşinci oldu.



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