Model Uçaklar İnönü semalarını süsledi

Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan ‘F3A (Akrobasi) R/C Model Uçak Türkiye Şampiyonası’ Eskişehir’in İnönü ilçesinde gerçekleştirildi.

İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü’nde gerçekleşen F3A (Akrobasi) R/C Model Uçak Şampiyonası’nda 5 yarışmacı, kendi tasarımları olan model uçaklarla hünerlerini sergiledi. 4 etaptan oluşan uçuşlarda, yarışmacılar kendilerinin tasarladığı model uçakları tüm kontrollerini sağladıktan sonra uçuş pistine çıkardı. Pistten havalanan uçaklar model uçak pilotlarının kumandasıyla, İnönü semalarında nefes kesen akrobasi hareketleri sergiledi. Yarışmacılar uçaklarını 6’şar dakika boyunca uçururken, uçaklar ve pilotları içlerinde ünlü müzik grubu MFÖ’nün üyelerinden Fuat Güner’in de bulunduğu hakem heyeti tarafından değerlendirildi.

“Model uçak gönlümüzdeki bir ateş”

İnönü’de gerçekleşen havacılık etkinliklerini düzenli olarak takip ettiğini belirten ünlü müzik grubu MFÖ üyelerinden Fuat Güner, “Yaklaşık 4-5. gelişim buraya. Yıllar önce dağlara karşı uçağı dağa çarpacağız mı korkusuyla uçardık. Şimdi rahat rahat uçuyoruz. Bugün de uçuş için harika bir hava var yarışmacı arkadaşların şansına. Ben ne zaman gelsem yağmur vardı. O yüzden bugün güzel bir gün. Burada olduğumda çok mutlu oluyorum. Çünkü bu hobiyi çok seviyorum. Model uçak gönlümüzdeki bir ateş, hiçbir zaman sönmeyecek bir şey. İnsanlara hep bunu tavsiye ediyorum, mutlaka herkesin bir hobisi olması lazım. Pul biriktirir, model yapar. Herkesin çok sık yapmadığı bir şeyleri yapıyor olmaktır. Bence bir hobiyle uğraşmak rehabilitasyon gibi. Hem ruhunuzu hem beyninizi dinlendiriyorsunuz. Ne gam, ne tasa, ne keder kalıyor. 2 tane tahtayı 45 derece birbirine yapıştıracağım diye uğraşırken güzel bir hobi. Zannediyorum bundan sonra da çok gelişecek. Bayağı iyi uçucu arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.