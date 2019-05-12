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Model uçaklarla havada akrobasi dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:03 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kurumu'nun Eskişehir'de düzenlediği model uçak yarışmasında katılımcılar, şık tasarımlı model uçaklarıyla hünerlerini sergiledi.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Hava Kurumu'nun Eskişehir'de düzenlediği model uçak yarışmasında katılımcılar, şık tasarımlı model uçaklarıyla hünerlerini sergiledi.

Türk Hava Kurumu, Eskişehir’in İnönü ilçesinde Havacılık Eğitim Merkezi’nde F3A (Akrobasi) R/C model uçak Türkiye Şampiyonası düzenledi. Yarışmaya şık tasarımlı model uçaklarıyla pilotlar Ahmet Eryıldırım, Serdar Salta, Burak Süel, Serhad Eken ve Melih Ulupınar katıldı. Organizasyonun komite başkanlığını Murat Bayçora yaparken, MFÖ grup üyesi Fuat Güner’in de aralarında bulunduğu 7 kişi de yarışma jürisinde yer aldı.

Jüri üyesi Fuat Güner, model uçağın kendisi için ‘ateşli bir hobi’ olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Eskişehir’deki yarışlara dördüncü gelişim, yıllar önce eski pistte dağlara karşı model uçak uçururduk. Şimdi yeni pistimizde ve çok güzel bir havada yapıyoruz. Ben daha önceleri yarışmacıydım, şimdi hakem olarak yer alıyorum. Ben ne zaman gelsem yağmur olurdu. Burada çok mutlu oluyorum, çünkü hobiyi çok seviyorum. Model uçak gönlümüzdeki ateş. Hiçbir zaman sönmeyecek bir şey. Ben insanlara hep hobisi olması gerektiğini tavsiye ediyorum. Şimdi jet modası başladı, herkeste bir tribünlü jet var. Yakında onların yarışmalarını yaparız artık burada. Bu hobiye başlamak isteyenler varsa çok pahalı olmadığını söyleyebilirim. Türk paramızın döviz karşısındaki değer kaybı bu hobiyi biraz pahalılaştırdı. Çünkü motorları biz yapmıyoruz, dışardan alıyorsunuz. Elektrik motorları da öyle. Yine de çok ucuza mal ederek uçurabilecekleri uçaklar var. Gayet hesaplı radyolar var, 2 bin lira ayırabilirlerse bu hobiye başlarlar diye düşünüyorum.”

Yarışmacılar uzaktan kumandalı model uçaklarıyla kalkış yaparak 6 dakika boyunca akrobasi gösterisi yaptı. Jüri üyeleri de puan değerlendirmesinde bulundu. Gösteri, izleyicilerin de beğenisini topladı.

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