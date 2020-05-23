Model ülke olarak gösterilen Singapur'da vaka sayısı neden yeniden artışa geçti?

Koronavirüs ile mücadelede 'zamanında attığı adımlar' nedeniyle örnek ülke olarak gösterilen Singapur'da vaka sayısı yeniden artmaya başladı. Son 24 saatte 650'ye yakın yeni vaka tespit edilirken, bu küçük ada ülkesi, vaka artış hızında diğer Asya ülkelerinin önüne geçti.

Peki, temas takip programı sayesinde, diğer ülkelerdeki gibi katı sokağa çıkma yasaklarına başvurmadan salgını kontrol altında tutmayı başaran Singapur'da vakalar neden artışa geçti?

Reuters haber ajansının haritalandırdığı enfeksiyon yayılım verilerine bakıldığında, ülkedeki yabancı işçilerin kaldığı yurt ve pansiyonlardaki önlemlerin yetersizliği 'başarı öyküsü'nü tersine çevirmiş görünüyor.

5 milyon 700 bin nüfuslu Güney Asya ülkesinde Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan'da yeni vakanın kaydedilmediğini açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı verileri tam o sırada, işçi koğuşlarında virüsün hızla yayılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Çoğu Bangladeş, Çin ve Hindistan'dan olmak üzere Singapur'daki işçi yurt ve pansiyonlarında yaklaşık 300 bin işçi kalıyor.