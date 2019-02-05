Model Uydu Yarışması başlıyor

Türksat tarafından üniversite öğrencileri arasında bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Model Uydu Yarışması, yarışma takviminin açıklanmasıyla birlikte bugün başladı. Yarışmaya katılmak üzere takımlarını kuran öğrenciler, 5-28 Şubat 2019 tarihleri arasında https://modeluydu.turksat.com.tr/ internet adresinden yarışmaya başvurabilecek.
Türksat’tan yapılan açıklamada Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın, ilan edilen takvime göre 6 farklı etapta gerçekleşeceği, yarışmada uçuşları içeren final etabının ise 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Teknofest etkinliğinde yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, Model Uydu Yarışması ile öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatı yanında, takım çalışması, faklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması ve AR-GE odaklı şirketler ile iletişim kurulması gibi imkanlar da sağlayacağı bildirildi.
Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Model Uydu Yarışması ilk kez 2016 yılında 7 takımın katılımıyla düzenlenmişti. Geçen yıl 37 takımın mücadelesine sahne olan yarışmada birinciliği Karadeniz Teknik Üniversitesinden ULAK takımı kazanmıştı.
Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum