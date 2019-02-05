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Model Uydu Yarışması başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türksat tarafından üniversite öğrencileri arasında bu yıl 4.

Türksat tarafından üniversite öğrencileri arasında bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Model Uydu Yarışması, yarışma takviminin açıklanmasıyla birlikte bugün başladı. Yarışmaya katılmak üzere takımlarını kuran öğrenciler, 5-28 Şubat 2019 tarihleri arasında https://modeluydu.turksat.com.tr/ internet adresinden yarışmaya başvurabilecek.
Türksat’tan yapılan açıklamada Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın, ilan edilen takvime göre 6 farklı etapta gerçekleşeceği, yarışmada uçuşları içeren final etabının ise 17 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Teknofest etkinliğinde yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, Model Uydu Yarışması ile öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatı yanında, takım çalışması, faklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması ve AR-GE odaklı şirketler ile iletişim kurulması gibi imkanlar da sağlayacağı bildirildi.
Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Model Uydu Yarışması ilk kez 2016 yılında 7 takımın katılımıyla düzenlenmişti. Geçen yıl 37 takımın mücadelesine sahne olan yarışmada birinciliği Karadeniz Teknik Üniversitesinden ULAK takımı kazanmıştı.

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