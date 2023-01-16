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Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi sosyal medya paylaşımları ele verdi! Eski sevgilisini öldürüp, cesedini ormana gömdü

16.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ormanlık alanda bir kişiye ait cansız beden buldu. Polis yaptığı araştırmada cansız bedeninin Semih Sevgi'ye ait olduğunu belirledi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımlarını inceleyen ekipler, Çiftçi'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Çiftçi, eski sevgilisini öldürüp babasıyla ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cansız bedeninden kurtulmak için babasından da yardım istedi. Baba-kız cansız bedeni ormanlık alan götürüp gömdü. Çiftçi'yi ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.

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BİR TÜRLÜ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cezaevine değil, mezara gönderdi. Barışmak için kapısına gelen eski sevgilisini öldürdü sonra babasıyla birlikte ormana gömdü. Semih Sevgi, İstanbul Şişli'de yaşayan Seçil Çiftçi ile sevgiliydi ama bir süre sonra ilişkilerini yürütemediler ayrıldılar. Eski sevgilisi, model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

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SANDALYENİN KIRIK DEMİR BACAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu. Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü. Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Seçil'i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.

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