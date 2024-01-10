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  4. Modelliğe ara verdi ama... Fotoğraf çekiminde göğsünü posterle kapadı

Modelliğe ara verdi ama... Fotoğraf çekiminde göğsünü posterle kapadı

10.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Bir süre sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid, modelliğe ara verdikten sonra sanat yönetmenliğini kendisinin yaptığı bir fotoğraf çekimi için sadece iç çamaşırı giyip göğsünü de bir posterle kapadı. Hayranları ise pozlara "Podyumlar seni özledi" yorumları yağdırdı.

Podyumların en başarılı modellerinden biri olan Bella Hadid yakalandığı Lyme hastalığı yüzünden çok uzun yıllardır büyük sıkıntılar çekiyordu. Bir süre modelliğe ara veren Bell Hadid sosyal medyaya fırtına gibi döndü.

Moda endüstrisinin ünlü ismi paylaşımının başlığına kısa bir mesaj yazarak hayranlarına resmen 'işinin başına döndüğünü' bildirdi.

Bella Hadid, Perfect'in İlkbahar/Yaz 2024 sayısının kapağında yer alıyor.

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27 yaşındaki süper model, sanat yönetmenliğini kendisinin yaptığı çekim için sadece minik bir iç çamaşırı giydi.

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Kısa bir süre önce ateşli bir fotoğrafla formunu sergileyen model yeşil bir sandalyede otururken göğsünün ve karnının üzerinde bir poster vardı.

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