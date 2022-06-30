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Modem DSL ışığı turuncu yanıyor sorunu ve çözümü: Modem DSL ışığı neden turuncu yanıyor?

29.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını modülatör ve demodülatör sözcüklerinin kısaltılmasından oluşturulan modemler, internete bağlanma amacı ile kullanılır. Modemler, aldıkları verileri ses sinyallerine, ses sinyallerini de verilere dönüştürürler. Dijital veriler analog verilere dönüştürülür, analog veriler de dijitallere çevrilip bilgisayara iletilirler. Ancak modemde sorun olduğunda bu işlemler gerçekleşemez. Modem DSL ışığı turuncu yanması da benzer aksaklıklar oluşturur. Modem DSL ışığı neden turuncu yanar, çözümü nedir?

Modem DSL ışığı turuncu yanıyor sorunu ve çözümü: Modem DSL ışığı neden turuncu yanıyor?

İnternet bağlantısı DSL hattı üzerinden sağlanır. Bu doğrultuda DSL ışığı da modemlerde bulunan en önemli ışıklardandır. Modem DSL ışığı yanıp sönüyor veya hiç yanmıyor ise internet bağlantısında kesintiler, kopukluklar gözlemlenir.

Normalde stabil bir şekilde yeşil olarak yanması gereken bu ışık farklılaştığında problemin kaynağının DSL ile ilgili olduğu kanısına varabilirsiniz. Bu durum günlük yaşantınızı büyük ölçüde etkiler ve istenmeyen gecikmelere neden olur. İşlerinizi sekteye uğratan bu sorunun nedeni birbirinden farklı durumlar olabilmektedir.

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Modem DSL Hatası Nasıl Düzeltilir?

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, beraberinde çoğu işlerin ve derslerin ekran karşısında gerçekleşmesini de getirmiştir. Bu aktivitelerin gerçekleşmesini engelleyecek bağlantı hataları, işlerinizden aldığınız verimliliğin düşmesine taban oluşturur.

Modem DSL ışığı turuncu yanıyor sorunu ve çözümü birden fazla maddeden oluşacak şekilde açıklanabilir. Modem DSL ışığı neden turuncu yanıyor sorusunun cevabı aşağıdaki listeden bir veya birkaç tanesi olabilmektedir. Listelenebilecek maddeler şu şekildedir:

  • Modemin ani bir şekilde elektrik kaynağından ayrılmasından kaynaklanan sorunlar
  • Bulunduğunuz bölgede meydana gelen uzun süreli elektrik kesintileri
  • Binanızdaki tesisatta yaşanan, hızın yüksek verilmesi gibi, sorunlar
  • Modeminizin arızalanması
  • İnternet bağlantınızı uzakta kalan odalarda da güçlendirme amacı ile splitter (yönlendirici) kullanımınız nedeni ile yaşanabilecek sıkıntılar

Problemlerin birkaç farklı çözüm yolu bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • Önerilen ilk çözüm yöntemi, modeminizi kapatıp 5 dakika kadar bekleyip tekrar açmaktır.
  • Dışarıdan konutunuza kadar çekilen telefon hattı ile modemin direkt olarak bağlanmasını sağlamanız ve sabit telefon gibi farklı bağlantıları kaldırmanız önerilir.
  • Bağlantı alanınızı genişletmek amacı ile kullandığınız bir splitter varsa bağlantısını kesmeniz sorununuzun çözülmesine yardımcı olabilir.
  • Binanızın altyapısında bir sıkıntının olup olmadığını kontrol etme işlemi de atlamamanız gereken bir çözüm seçeneğidir.
  • Belirtilen bu yöntemlere ek olarak modemi resetlemek de sıklıkla tercih edilen bir çözüm önerisidir. Modemin arka yüzeyinde yer alan ufak deliğe iğne yardımı ile basılı tutmanız resetleme işlemini tamamlamanıza yardımcı olur.

Eğer bahsedilen çözüm önerileri işe yaramıyor ise bu durum, bir profesyonelden yardım almanız gerektiği anlamına gelir. Yardım için de sahip olduğunuz modem markasının müşteri hizmetleri ile bağlantıya geçmeniz önerilir.

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