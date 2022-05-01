Modem IP almıyor neden olabilir? Modem IP almıyor sorunu ve çözümü

İnternet bağlantısının sağlanması için modemin IP tanımlaması yapılmalıdır. Otomatik ya da manuel olarak IP atamasının yapılabildiği modemlerde, yanlış yapılandırmalar ya da teknik arızalar soruna neden olabilmektedir. Hizmet sağlayıcısının ya da cihazlardaki teknik problemlerin dışında modem IP almıyor noktasında çözümler bulunabilmektedir.

Modem IP Almıyor Neden Olabilir?

Modemin yanlış yapılandırılması modem IP alma hatası yaşanmasına neden olabilir. Yanlış yapılandırmaların yanı sıra kabloların çıkması, router kullanımı gibi durumlar da modem IP hatasının yaşanmasına yol açabilir.

Hatlardan kaynaklı durumlarda modem üzerindeki ethernet gibi ışıkların yanması gerekir. Bu nedenle IP hatasının yaşanmasında servis sağlayıcısı da etkili olabilir.

Yeni alınan internet hizmetlerinde ana merkezdeki yanlış IP yapılandırması ya da IP yapılandırılmaması da benzer sorunlara yol açabilir.

Modem IP Almıyor Sorunu ve Çözümü

Modem IP almıyor sorunu ile karşılaşılması durumunda konunun çözümü için farklı yöntemler denenmelidir. Modem IP almıyor ise ne yapılır sorusuna cevap arayanlar aşağıdaki yöntemleri deneyebilir:

Modemi Yeniden Başlatma

Modem IP almıyor sorununda öncelikle modemin yeniden başlatılması gerekir. Modemin yeniden başlatılmasıyla hem modem ayarları hem de internet ayarları yeniden yapılandırılır. Resetleme sonrasında sorunun çözülüp çözülmediği kontrol edilmemelidir.

Modemi Ayarlarını Kontrol Etme

Sorun çözülmediğinde modem ayarlarına bakılmalıdır. 192.168.1.1 gibi IP üzerinden erişimin sağlandığı modem ara yüzünde, ayarların elle mi yoksa otomatik olarak mı yapılandırıldığı kontrol edilmelidir. Eğer elle yapılandırma varsa, ayarlar otomatik olarak değiştirilmelidir.

Yeniden Kurulum

Modemin ara yüz ya da modem üzerindeki düğmelerden fabrika ayarlarına döndürülerek yeniden kurulum yapılması çözüm olabilir. Sıfırdan yapılacak kurulumlarda modem ara yüz bilgileri ve internet servis (Kullanıcı adı, şifre vs.) bilgilerinin bilinmesi gerekir. Bilgilere sahip olmayan kullanıcılar, resmi kanallar ya da kullanım kılavuzları aracılığı ile bilgilerine erişebilir.

Tüm bu öneriler çözüm olmadığı takdirde son aşamada aşağıdaki öneriler tercih edilebilir.