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Modem IP değiştirme: Modemi kapatıp açınca IP değişir mi, IP değişikliği nasıl yapılır?

25.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her modemin kimliği niteliğinde olan IP adresleri, sanal ağlarda güvenli bir dolaşım sağlamak için oldukça önemlidir. Bu sanal kimliklerin zararlı bağlantılardan koruması için IP değiştirmek gerekir. Modemlerin IP değiştirme nasıl yapılır, ne işe yarar? Modemi kapatıp açınca IP değişir mi?

Modem IP değiştirme: Modemi kapatıp açınca IP değişir mi, IP değişikliği nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Modem IP Değiştirme Ne İşe Yarar?
  • Modemi Kapatıp Açınca IP Değişir mi?
  • Modem IP Nasıl Değiştirilir?

Modemlerle bağlantı kurmak için gerekli olan IP adresleri bazı durumlarda değiştirilebilir. Uygulanabilecek yollarla güvenli ağ bağlantısı kurmak mümkündür. Modem IP değiştirme ne işe yarar? Modemi resetlemeden IP değiştirme mümkün mü?

Modem IP Değiştirme Ne İşe Yarar?

IP (Internet Protocol) adresi, cihazlar ve ağ bağlantıları arasındaki köprüdür. Her bir IP kullanıcının sanal ağ üzerindeki kimliği olarak görülür. İnternet üzerinden yapılan her aktivite kayıt altına alınarak bu kimliğe işlenir. Kullanıcısına özel bu IP adreslerinin değiştirilmesi birçok fayda sağlar. Her şeyden önce siber bir güvenlik ortamı sağlamak bu faydaların başını çeker. Böylece veri ve bilgilerinize ulaşmak imkansız olur. Rahat bir sanal ortamın oluşmasına katkı sağlar. Ayrıca IP değişikliği sayesinde internet işlemlerinin gerçekleşmesinde herhangi bir ek tedbir almayı gerektirmez.

Modemi Kapatıp Açınca IP Değişir mi?

Bazı durumlarda IP adresinin değiştirilmesi faydalı olabilir. Bireyler sırf siber güvenlik için bile IP adresini değiştirmek isteyebilir. Bu noktada IP adresini değiştirmenin birden fazla yolu mevcuttur. Bunlardan biri, herkesin günlük hayatta rahatlıkla yapabileceği basitlikte bir yöntem olan modemi açıp kapatmaktır. Ücretli olarak ekstra statik yani sabit IP talep edilmediği sürece hemen her modem IP adresini sürekli yeniler. Bu IP değişim işlemi, modemin kapatıp açılması veya reset atılması ile her defasında tekrar eder.

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Modem IP Nasıl Değiştirilir?

Modemin her açılıp kapanmasında veya reset atılmasında IP adresi değişir. Bunun dışında modem IP değişikliği yapmak için herhangi bir tarayıcıya modem IP adresini yazarak arayüz sayfasına bağlanılır. Açılan sayfada modemin IP adresinin yazdığı satıra basılarak istenilen şekilde değiştirilebilir. Bazı site ve kaynaklara erişim için bu yollardan daha farklı IP adresine ihtiyaç duyulabilir. Uygulanabilecek birtakım yollarla bu tarz erişimi kısıtlı olan sayfalara ulaşmak mümkündür.

Başlıca IP değiştirme yolları şunlardır:

VPN: VPN (Virtual Private Network) veya sanal özel ağ olarak tanımlanan teknoloji ile IP değiştirmek mümkündür. VPN sayesinde fiziksel olarak bağlı olmadan farklı bir ağ üzerinden veri alış-verişi yapılabilir. Dışarıdan izlenmesi veya takip edilmesi mümkün olmayan bu yolla güvenli ve hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilir.

Http Proxy: Web ziyaretlerinde Chrome ve Firefox gibi tarayıcılarda kullanılan sunuculardır. Erişimin kısıtlı olduğu sitelere giriş için sıkça tercih edilen yollardan biridir. Tarayıcının ayarlar bölümüne girip ağ ayarlarını değiştirerek yapılabildiği gibi direk bu amaca hizmet eden eklentilerle de IP değiştirmek mümkündür.

Web Proxy: Http Proxy yönteminden ayrı bir seçenek olarak görülebilir. Tarayıcılardan bağımsız olarak girişi yasaklanmış veya kısıtlanmış sitelere bağlanmak için internet üzerinden bireyleri yönlendiren bir kaynaktır.

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