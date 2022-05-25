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Modem IP öğrenme: Windows ve Mac'te modem IP adresi bulma adımları

25.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modem IP öğrenme, modemin kimliğini bilmek için gereklidir. IP adresleri, yerel ağlarda oturum açmak için kullanılırlar. Modem IP adresleri sayesinde cihazlar arası bağlantı kurulumu gerçekleşir. Modem IP adresi nasıl bulunur? Windows ve MacOS işletim sistemlerinde modem IP'si nasıl bulunur? Kolayca uygulayabileceğiniz Modem IP öğrenme adımları...

Modem IP öğrenme: Windows ve Mac'te modem IP adresi bulma adımları

Teknolojik cihazlarla yerel ağda oturum açma işlemi modemler sayesinde olur. Modemler sahip oldukları IP adresleri ile cihazlar arasında bağlantı sağlar. İnternete erişimin bir kapısı olan modemlerin IP adreslerinin bilinmesi önemlidir. Peki modem IP öğrenme yolları nelerdir? Modem IP adresi nasıl bulunur?

Modem IP Adresi Nasıl Bulunur?

Modem IP'si (İnternet Protokolü), internet erişimi sağlamak ve ağda oturum açmak için oluşturulmuş dizilerdir. Modem IP öğrenme yolları kullanılan cihazlara göre farklılık gösterir. İşletim sistemlerine göre IP bulma adımları farklılaşır.

Windows işletim sistemli cihazlarda modem IP bulma adımları şu şekildedir:

  1. İlk adım olarak Windows işletim sistemine sahip cihazda “Windows + R” tuşlarına aynı anda basılarak “Çalıştır” menüsü açılır.
  2. Açılan pencerede komut alanına “cmd” yazılarak “Enter” tuşuna basılır.
  3. Daha sonra tekrar bir pencere açılır. Windows komut sistemi dahilinde açılan bu pencerede komut satırına “ipconfig” yazılarak tekrar “Enter” tuşuna basılır.
  4. Son aşamada açılan ekranda “Default Gateway(Varsayılan Ağ Geçidi)” yazan bölümün karşısında yer alan dizi modem IP adresini gösterir.
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MacOS işletim sistemli Apple marka cihazlarda modem IP bulma adımları ise şu şekildedir:

  1. İlk adımda MacOs işletim sistemli bilgisayar ekranının sol köşesinde yer alan Apple elma simgesine tıklanır.
  2. Ekranın aşağısına doğru çıkan seçenekler arasından “Sistem Tercihleri”ne basılır.
  3. Ekrana gelen seçeneklerden “Ağ” kısmına tıklanır.
  4. Uygun bir ağ bağlantısı seçildikten sonra “Gelişmiş” menüsüne girilir.
  5. Son olarak açılan pencerede “TCP/IP” sekmesine tıklanıldığında yönetici yazan alanın karşısında yer alan dizi modem IP adresini gösterir.

Masaüstü ve dizüstü dışında mobil cihazlarda da modem IP bulmak oldukça kolaydır. Mobil cihazın işletim sistemine uygun bir IP adresi bulma uygulaması indirilir. İndirilen uygulama sayesinde kolayca IP adresine ulaşılır.

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