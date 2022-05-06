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Modem ismi değiştirme: Modem kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

05.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modem ismi değiştirmek için modem kullanıcı arayüzünden işlem yapılması gerekir. Modem ayarları üzerinden Wi-Fi adı değiştirme işleminden şifre değişikliklerine kadar tüm işlemler yapılabilir. Modem kullanıcı adı değiştirme için ise belirtilen adımları izlemek, istenilen sonucu elde etmeyi sağlayacaktır. Modem ismi (kulanıcı adı) değiştirme nasıl yapılır?

Modem ismi değiştirme: Modem kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

İçindekiler

  • Modem Arayüzüne Nasıl Girilir?
  • Modem Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?
  • Wi-Fi Adı Değiştirme İşlemleri

Wi-Fi ya da LAN bağlantılarında modem üzerinden internet bağlantısı sağlanır. Bir karışıklık olmaması ve güvenliğin sağlanabilmesi adına modem ayarlarının yapılandırılması gerekir. Modem ismi değiştirme ya da W-Fİ ismi değiştirme gibi farklı isimler ile adlandırılan işlem, modem ayarlarından yapılabilir.

Modemler, alınan internet hizmetinin cihazlar tarafından kullanılmasını sağlar. Kablolu ya da kablosuz bağlantı ile internet kullanımı gerçekleştirilebilir. Kullanım sırasında modem ve Wi-Fi bilgilerine ihtiyaç duyulur. Ancak fabrika ayarlarına bağlı olarak standart isim ve şifreler kullanılır.

Kullanıcıların güvenlik ve kolay kullanım için bu bilgileri değiştirmesi gerekir. Bunun için modem arayüzüne giriş yapılmalıdır.

Modem Arayüzüne Nasıl Girilir?

Modemler erişim için IP almaktadır. Bu IP genelde 192.168.1.1 olur. Ancak zaman zaman 192.168.1.2 gibi farklı yapılanmalar da olabilir.

  • Modemin IP bilgisinin öğrenilmesi adına Başlat > Çalıştır adımları takip edilerek cmd yazılmalıdır.
  • Komut sayfasında kullanıcıların ipconfig /all komutunu kullanması ile modem IP’sini öğrenmek mümkündür.

Modem ismi değiştirme

Görselde de görüleceği gibi herhangi bir tarayıcının adres çubuğuna modem IP adresini girerek modem ara yüzüne erişmek mümkündür. Bu arayüze ise modem kılavuzunda yer alan kullanıcı adı ve şifre girilmelidir.

Modem ismi değiştirme

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Modem Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Modem arayüzüne girildikten sonra modem kullanıcı adı ve şifre için kullanıcı bilgileri bölümünden değişiklik yapılabilir. Girilecek yeni isim ve şifre unutulmayacak şekilde belirlenmeli ya da not alınmalıdır. Böylece farklı cihazlardan yapılan girişlerde söz konusu kullanıcı adı ve şifre ile modem ayarlarına erişim sağlanabilir.

Modem kullanıcı adı değiştirmenin yanı sıra modemlerde en sık yapılmak istenen işlemlerden birisi de Wi-Fi adını değiştirmektir.

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Wi-Fi Adı Değiştirme İşlemleri

Wi-Fi ismi değiştirme, Wi-Fi kullanılmak istenmesi halinde gerekli olmaktadır. Özellikle çevrede çok fazla Wi-Fi ağı varsa, kullanıcıların kendi ağını bulabilmesi adına özel isim vermesi işleri kolaylaştırmaktadır.

Wi-Fi isim değişikliği için modem ayarlarındaki kablosuz (Wireless) ağ seçenekleri takip edilmelidir. Bu bölümde Wi-Fi adı ve şifre değişikliği yapılabilir.

Modem ismi değiştirme

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