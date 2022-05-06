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Modem nasıl resetlenir? Modem resetleme neden yapılır?

05.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorunsuz modem ayarları ve internet bağlantısı için modem resetleme işlemi gerekebilir. Resetleme işlemi sonrasında tüm ayarlar yeniden yapılandırılacaktır. Modem resetleme adımlarını takip ederek bağlantınızı sorunsuz hale getirebilir, hataları ortadan kaldırabilirsiniz.

Modem nasıl resetlenir? Modem resetleme neden yapılır?

İçindekiler

  • Modem Resetleme Neden Yapılır?
  • Modeme Reset Atılırsa Ne Olur?
  • Modem Nasıl Resetlenir?
  • Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?

İnternet ya da modem hatalarının giderilmesi için bazı durumlarda modem resetlenmesi gerekebilir. Modem resetlenmesi halinde modem giriş bilgilerinin, kurulum aşamalarının ve internet hizmetine ait kullanıcı adı ve şifrenin bilinmesi gerekir. Eğer internet ya da modeminizde sorunlar yaşıyorsanız ve modeminizi resetlemeniz gerekiyorsa “Modem nasıl resetlenir?” rehberini takip edebilirsiniz.

Modem Resetleme Neden Yapılır?

Yanlış yapılandırmalar, sıfırdan kurulum istendiğinde modem resetleme yapılabilir. Ancak modem resetleme ile birlikte modem kurulumu gibi farklı işlemlerin de yapılması gerekir. Sıfırlama tüm bilgilerin silinmesiyle gerçekleşir. Kullanıcıların sıfırlama işlemlerine başlamadan önce modem ve internet bilgilerini edinmesi önerilir. Böylece sıfırlama ve kurulum aşamaları sorunsuz şekilde tamamlanabilir.

Modeme Reset Atılırsa Ne Olur?

Modem resetlenmesi halinde kullanıcıların neler olacağını bilmesi gerekir. Aksi halde yeniden kurulum aşamasında sorun yaşanabilir. Modeme reset atıldığında aşağıdaki durumlar gerçekleşir:

  • Tüm modem ayarları sıfırlanır.
  • Kablosuz ağ ismi ve şifresi sıfırlanır.
  • Modem, fabrika ayarlarına geri döner.
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Modem Nasıl Resetlenir?

Modemin resetlenmesi için tek yapılması gereken işlem, modemdeki reset tuşunun kullanılmasıdır. Modem ara yüzünden de sıfırlama işlemi yapılabilir. Ancak tuş ile sıfırlama daha pratik bir yoldur.

  • Sıfırlama işlemleri için modemdeki reset yazan tuşa ince bir kalem ya da benzer eşya ile bastırılmalıdır.
  • 5-6 saniye kadar tuşa basılı tutulmalıdır.
  • Reset tuşuna basıldıktan sonra modem üzerindeki tüm ışıklar söner. Modem yeniden başlatılır.
  • Modeme reset attıktan sonra kurulum yapılmalıdır. Aksi halde internet kullanılamaz.

Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?

Modem kurulum işlemleri modem ara yüzünden yapılır. Ancak ilk kurulum için modeme LAN kablosu ile bağlantı sağlanması önerilir. Sıfırlama sonrasında modem 192.168.1.1 (Bazı modellerde farklılık gösterebilir) IP’sini alır. BU IP’ye giriş yapılmasıyla modem kurulum ekranına erişim sağlanacaktır.

  • Kurulum aşamalarında kullanıcıların modem kılavuzunda yazan modem kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile oturum açması gerekir.
  • Ardından WAN ayarlarından modeme alınan internet hizmet verileri girilmelidir. Bu veriler; kullanıcı adı, şifre, protokol ayarları ve PPPoE veya PPPoA’dır.
  • Çoğu modem, ilk kurulum için özel kurulum sihirbazlarına sahiptir.
  • Bu kurum ekranlarının takip edilmesi ile istenen bilgiler kolayca girilerek kurulum tamamlanabilir.
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