Modem nasıl resetlenir? Modem resetleme neden yapılır?

İnternet ya da modem hatalarının giderilmesi için bazı durumlarda modem resetlenmesi gerekebilir. Modem resetlenmesi halinde modem giriş bilgilerinin, kurulum aşamalarının ve internet hizmetine ait kullanıcı adı ve şifrenin bilinmesi gerekir. Eğer internet ya da modeminizde sorunlar yaşıyorsanız ve modeminizi resetlemeniz gerekiyorsa “Modem nasıl resetlenir?” rehberini takip edebilirsiniz.
Yanlış yapılandırmalar, sıfırdan kurulum istendiğinde modem resetleme yapılabilir. Ancak modem resetleme ile birlikte modem kurulumu gibi farklı işlemlerin de yapılması gerekir. Sıfırlama tüm bilgilerin silinmesiyle gerçekleşir. Kullanıcıların sıfırlama işlemlerine başlamadan önce modem ve internet bilgilerini edinmesi önerilir. Böylece sıfırlama ve kurulum aşamaları sorunsuz şekilde tamamlanabilir.
Modem resetlenmesi halinde kullanıcıların neler olacağını bilmesi gerekir. Aksi halde yeniden kurulum aşamasında sorun yaşanabilir. Modeme reset atıldığında aşağıdaki durumlar gerçekleşir:
Modemin resetlenmesi için tek yapılması gereken işlem, modemdeki reset tuşunun kullanılmasıdır. Modem ara yüzünden de sıfırlama işlemi yapılabilir. Ancak tuş ile sıfırlama daha pratik bir yoldur.
Modem kurulum işlemleri modem ara yüzünden yapılır. Ancak ilk kurulum için modeme LAN kablosu ile bağlantı sağlanması önerilir. Sıfırlama sonrasında modem 192.168.1.1 (Bazı modellerde farklılık gösterebilir) IP’sini alır. BU IP’ye giriş yapılmasıyla modem kurulum ekranına erişim sağlanacaktır.
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