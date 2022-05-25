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Modem resetleyince ne olur? Modeme resetlemek zararlı mı?

25.05.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modemin IP adresinin veya şifresinin bilinmemesi durumunda resetleme işlemine gidilir. Bilinen iki tür resetleme işleminde farklı uygulamalar söz konusudur. Resetleme işlemleri izlenilen yola göre bazı bilgilerin kalıcı olarak silinmesine neden olur. Resetleme sonrası ne olur? Modem resetlemek zararlı mı?

Modem resetleyince ne olur? Modeme resetlemek zararlı mı?

İçindekiler

  • Modem Resetleyince Ne Olur?
  • Modem Resetlemek Zararlı mı?
  • Modem Resetleyince Şifre Sıfırlanır mı?

Modemler, resetleme ile fabrika ayarlarına döndürülebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin unutulması sorunu, resetleme yapılarak çözüme kavuşabilir. Resetleme yoluyla daha iyi performansa ulaşmanın yanı sıra birtakım bilgiler değişebilir. Modeme reset atınca bilgiler silinir mi?

Modem Resetleyince Ne Olur?

Modem resetleme, diğer bir adıyla sıfırlama işlemi; kullanıcıların ihtiyaç duydukça başvurabileceği etkili bir alternatiftir. Modem sıfırlama işlemi ile mevcut modem bilgilerinde değişiklikler meydana gelir.

Bilgilerin ve kayıtların değişmesine neden olan bu işlemler iki şekilde gerçekleşir. Birinci modem resetleme işlemi “Basit Reset” olarak tanımlanır. Basit reset, modemin üzerinde yer alan sıfırlama işlemi için konulmuş tuşa basılması ile gerçekleşir. Aynı zamanda elektrik kesilmesi gibi güç kaynağının aktif olmadığı zamanlarda da basit reset otomatik atılır. Bu resetlemenin yapılması durumunda modemde kayıtlı bilgiler ve verilerde bir değişiklik yaşanmaz.

Diğer bir modem resetleme seçeneği ise “Hard Reset”tir. Hard reset, modemin üzerinde yer alan nokta kadar deliğe, ince ve küçük bir nesne ile baskı uygulaması sonucu yapılır. Hard resetin gerçekleşmesi durumunda modem içerisinde yer alan bilgiler ve veriler silinir; modemin ilk kullanıldığı zamandaki gibi fabrika ayarlarına geri döner.

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Modem Resetlemek Zararlı mı?

Bilindiği üzere iki türlü modem resetleme yöntemi vardır. Bunlardan birincisi yani basit reset işlemi sıfırlama ile ilgili tuşa basılması veya modemin güç kaynağının kapatılmasıyla olur. Modemin fişi prizden her çıkartıldığında veya elektriklerin kesilmesinde bir resetleme işlemi kendiliğinden gerçekleşir. Kullanıcının kontrolünde olsun ya da olmasın bu resetleme sonrasında modem içerisinde herhangi bir bilgi veya veri silinmez. Modemin tekrar başlatılması durumunda kaldığı yerden aynı bilgilerle devam etmesi, hiçbir zararının olmadığını kanıtlar.

Diğer resetleme türünde yani hard resetlemede ise kullanıcının kendi isteği söz konusudur. Genelde modem kullanıcı adı ve şifresinin unutulduğu ya da bilinmediği durumlarda başvurulan bu yöntem, modem üzerindeki bir deliğe baskı uygulanması ile gerçekleşir.

Modemi resetledikten sonra kurulum gerekir. Bunun nedeni ise resetleme esnasında modemde yer alan bilgi ve verilerin silinmesidir. Modem, kullanılan süre boyunca yapılan değişikler geri alınarak fabrika ayarlarına döndürülür.

Hard reset, mecbur kalındığında kullanılan kurtarıcı bir sıfırlama yöntemidir. Ancak modem sıfırlandıktan sonra istenen bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu yüzden müşteri hizmetlerinin yardımı alınarak yapılması çok daha iyi olur.

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Modem Resetleyince Şifre Sıfırlanır mı?

Modeme yapılan hard reset sonucu içerisinde yer alan bilgiler sıfırlanır. Bu bilgiler resetleme işlemi sonrası hiçbir şekilde geri döndürülemez.

Modemin fabrika ayarlarına dönmesine neden olan resetleme işlemiyle şu bilgiler silinir:

  • Modem güvenlik ayarları
  • İnternet servis sağlayıcı şifresi ve kullanıcı bilgileri
  • Port yönlendirme işlemleri
  • Modem arayüz kullanıcı adı ve şifresi
  • Wi-Fi kullanıcı adı ve şifre bilgileri

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