Modemde geçmişe bakma: Wİ-Fİ modem geçmişine nasıl bakılır?

İnternetin aktif kullanıldığı bu dönemde elbette hız ve verimli internetin yanında en önemli konulardan biri de güvenlik prosedürüdür. İnternet üzerinde yaptığımız her aktivite bir veritabanında saklanabilir. Modeme bağlı cihazların geçmişi, bilgisayar dışında modem üzerinde de depolanabilir. Peki, bu bilgilere erişimi nasıl sağlayabiliriz?

Modem Geçmişi Görünür mü?

İnternette web siteler arasında sürekli bir sirkülasyon mevcuttur. Bu sirkülasyon sonucu kullanıcılar girdiği sitelerin birer geçmişini tarayıcılarında ve modemlerinde bırakabilirler. Yalnız bu durum her modem için geçerli değildir. Bazı modemlerde geçmiş kayıtlarınız tutulurken, bazı modemlerde tutulmayabilir. Geçmiş kayıtlarının tutulup tutulmaması modemin bu özelliği destekleyip desteklemediği ile ilgili bir konudur.

Bahsettiğimiz işlemi, modem teknik özelliklerini ya da modem ara yüzünü kontrol ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Wİ-Fİ Modem Geçmişine Bakma

Wi-Fi modem geçmişine bakma, birçok kullanıcı tarafından merak edilen ve araştırılan bir konudur. Kimileri için bu erişim kolaylığı iyi bir özellikken; kimileri için ise korku ve endişe verici bir konu olabilir.

Hem modem hem de bilgisayar üzerinden geçmiş aktiviteleri kontrol etmek mümkündür. Tabii modem üzerinden tüm cihazlar için kontrol sağlarken, bilgisayar üzerinden sadece o bilgisayara ait geçmiş hakkında kontrol sağlayabilirsiniz. Yani çoklu erişim için modem üzerinden hareket etmek daha doğrudur. Aynı zamanda modem üzerinde depolanan geçmiş, modem hafızası temizlenene kadarki geçmiş bilgileri hafızasında tutar.

Modemden Geçmişe Bakma İşlemi Nasıl Yapılır?

Günlük hayattaki internet kullanımına paralel olarak; web siteler arasındaki sirkülasyon çok fazladır. Buna istinaden oluşan geçmiş kayıtlar, kullanıcılar tarafından erişmek istenen bilgiler arasındadır.

Modem üzerinden geçmiş kayıtlarına nasıl ulaşabiliriz?

Kullandığınız modemin teknik özelliklerine göre değişen bir konudur. Eğer modeminizin teknik özellikleri arasında modem geçmiş aktivitelerini görmek mevcutsa, modeminizin IP’sini öğrenip sonrasında arayüzden bu verilere ulaşabilirsiniz.

Tabii bu işlemleri gerçekleştirirken aynı zamanda modeminize LAN kablosu ile bağlanmış olmalısınız. Kullanılan her modem elbette ki, bu özelliğe sahip değildir.

