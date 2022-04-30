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Modemde WPS ışığı yanmıyor ne yapmam lazım? WPS ışığı neden yanmıyor?

29.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WPS kullanımında kimi zaman bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmak mümkündür. WPS'nin güvenlik ışığının yanmaması internet ağınızın güvende olduğuna işaret eder. WPS'in olası güvenlik açığı sebebi ile kapalı kalması daha uygundur.

Modemde WPS ışığı yanmıyor ne yapmam lazım? WPS ışığı neden yanmıyor?

İçindekiler

  • WPS Işığı Neden Yanmıyor?
  • WPS Işığı Yanmalı mı?

Modemde WPS ışığı yanmıyor artık internetim çekmeyecek mi gibi sorulara birçok insan yanıt bulmaya çalışıyor. WPS internetin bağlantısını sağlamak için gerekli olan bir teknoloji değil, internet bağlantısının daha kolay yapılabilmesi için oluşturulmuş bir yapıdır. Modem üzerinden WPS tuşuna bastığınızda, Wireless alıcısının da WPS tuşuna basmış ve bu şekilde bir şifre girmeden internete bağlanmış olursunuz. WPS ışığı yanmıyorsa, bu durum ağınızın güvende olduğunun göstergesidir.

WPS Işığı Neden Yanmıyor?

İnternet ağına bağlanmayı sağlayan modem “Modülator” ve “Demodülator” kelimelerin bir araya getirilmesinden ortaya çıkmıştır. İnternet ağ sistemleriyle ilgili araştırma yaparken kelimenin nereden geldiğini anlamak da işleyişi çözmek için büyük ölçüde yardımcı olur. Modemin internet ışığı yanmaması sorununu çözebilmek için sistemi anlayarak hareket ederseniz sorunu daha kolay çözümleyebilirsiniz.

WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?WPS nasıl kapatılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

Modülatör, sinyal ve veri sinyalinin birleştirilmesi işlemine verilen addır. Demodütör ise taşıyıcı sinyal ile veri sinyalinin birbirinden ayrılması işlemi olarak nitelendirilir. Modem bu iki işlemi gerçekleştirir ve internet bağlantısına dönüştürür. Modemlerin üzerinde power, wan, lan, internet (online) ışığı gibi sistemin çalışma durumunu gösteren ışıklar yer alır. Aynı zamanda çoğu modemin üzerinde WPS tuşu vardır.

Modemde yanan ışıklar bağlantı sorunlarının neden kaynaklandığını anlamamıza yardımcı olur. Modemde internet ışığı yanmaması internet bağlantısının olmadığını gösterir. Modemde WPS ışığının yanmaması ise bu özelliğin kapalı olduğunu belirtir.

WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?WPS nedir, ne işe yarar? WPS ile bağlantı nasıl yapılır?

Modemde internet ışığı yanmamasının sebepleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Kablolarla ilgili sorunlar yaşanıyor olabilir.
  • Fiber kablonun tam montajlanmaması gibi bir sorun olabilir.
  • DSL bağlantısında, santralde ya da son bağlantıda problemler ortaya çıkabilir.
  • İnternet servis sağlayıcısı ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir.
  • Modemde yaşanan donanımsal veya yazılım arızalarından kaynaklanabilir.

WPS Işığı Yanmalı mı?

WPS şifre girmeye gerek duymadan internete bağlanmak için kullanılır. WPS'yi aktif etmek için telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan gerekli menünün açılması ve modemin arkasındaki WPS tuşuna basılması gerekir. Ardından cihaza şifre gider. Böylelikle bağlantı kurulur.

Modemin üzerinde bulunan WPS tuşuna basılı tutarak WPS özelliği aktif hale getirilebilir.

Modemdeki WPS tuşuna basmak, WPS’yi kolaylıkla kapatmayı sağlar. Ancak, bazı durumlarda tuşa basarak kapattığınızı düşünseniz de hala etkin olduğunu görebilirsiniz. Bunu anlamanın en kolay yolu ise farklı bir cihaz kullanarak ağa bağlanmayı denemektir.

WPS kilidi nasıl açılır? WPS PIN girişi nasıl yapılır?WPS kilidi nasıl açılır? WPS PIN girişi nasıl yapılır?


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Anahtar Kelimeler:
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