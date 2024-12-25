Modemden site engellenir mi, nasıl engellenir? Modemden site engelleme

Modemden site engellemek için bazı modemler cihaz bazlı engelleme veya zaman sınırlı erişim gibi seçenekler de sunmaktadır. Modeminizin marka ve modeline bağlı olarak, engelleme ayarları farklılık gösterebilir. Engellenen siteler belirli bir IP adresi ya da alan adı üzerinden erişim engellenerek istenmeyen web sitelerine ulaşılmasını engeller.

Modemden site engellenir mi?

Modemden site engellemek mümkündür ve bu işlem genellikle modemin yönetim paneli üzerinden yapılır. Modem yönetim paneline erişim sağlamak için, genellikle web tarayıcısına modeminizin IP adresini (çoğunlukla 192.168.1.1 veya 192.168.0.1) yazmanız yeterlidir. Ardından kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak yönetim paneline ulaşabilirsiniz. Modemlerin çoğunda, "Ebeveyn Kontrolleri" veya "Güvenlik Ayarları" gibi bölümler bulunur. Bu bölümler çocuklar ve diğer kullanıcılar için internet erişimini sınırlamak amacıyla çeşitli kontrol seçenekleri sunar.

Web sitesi engelleme işlemi için bu bölümlerde genellikle "Kara Liste" veya "Site Engelleme" seçeneği bulunur. Engellenmesi istenen web sitelerinin URL adresleri bu listeye eklenerek bu sitelere erişim engellenir. Bazı modemler her cihaz için ayrı engellemeler yapmaya da imkan tanır. Böylece belirli cihazlardan belirli sitelere erişim kısıtlanabilir. Bazı modemlerde zaman sınırlamaları da uygulanabilir. Örneğin sadece belirli saatlerde internet erişimi kısıtlanabilir. Modem modeline göre bu ayarların yeri ve işleyişi değişebilir, bu yüzden modeminizin kullanım kılavuzunda bu ayarların nasıl yapılacağına dair daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Modemden nasıl site engellenir?

Modemden site engellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Modem arayüzüne giriş yapın. Tarayıcınıza modemin IP adresini (genellikle 192.168.1.1 veya 192.168.0.1) yazın ve kullanıcı adı ile şifre bilgilerinizi girin. Bu bilgiler genellikle modem kutusunda veya kullanım kılavuzunda yer alır.

Modemin arayüzünde "Ebeveyn Kontrolleri," "Güvenlik Ayarları" ya da "URL Filtreleme" gibi bir bölüm bulunur. Engellemek istediğiniz sitelerin URL’lerini bu bölüme girin. Bazı modemlerde belirli bir kelime veya IP adresi üzerinden de filtreleme yapılabilir.

Değişiklikleri kaydedip modemi yeniden başlatarak ayarların aktif olmasını sağlayın.

Modem modeline göre adımlar değişebilir. Bu nedenle modelinize özel kullanım kılavuzuna göz atmanız faydalı olacaktır.

Modemden site engelleme iptali nasıl yapılır?

Modemden site engelleme işlemini iptal etmek için yine modem yönetim paneline erişmeniz gerekir. Modeminizin IP adresini tarayıcıya girerek giriş yaptıktan sonra, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek yönetim paneline ulaşabilirsiniz. Ardından, "Ebeveyn Kontrolleri" veya "Güvenlik Ayarları" gibi engelleme yapılan bölüme gidin.

Burada daha önce engellenen sitelerin listesi bulunabilir. Engellemeleri iptal etmek için engellenen sitelerin bulunduğu kara listeyi açın ve engellemeyi kaldırmak istediğiniz siteleri listeden silin veya seçili durumu kapatın. Bazı modemlerde engelleme seçeneğini devre dışı bırakma imkânı da sunulmaktadır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılan değişikliklerin kaydedildiğinden emin olun. Böylece önce engellenmiş olan sitelere yeniden erişim sağlanabilir.