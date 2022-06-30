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Modemi router olarak kullanma: Modem router görevi görür mü?

30.06.2022 03:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde birden fazla modeminiz varsa, bunlardan bir tanesini router olarak değerlendirebilirsiniz. Yönlendirici anlamında kullanılan router, iki ağın arasındaki haberleşme bağlantısını güvenli bir şekilde kuran donanımsal cihazlardır. Bir internet bağlantısından faydalanabilecek aygıtların sayısını artırır. LAN ve WLAN, yönlendirici tarafından en çok kullanılan çeşitlerdir. Modemi router olarak kullanma için ne yapılır?

Modemi router olarak kullanma: Modem router görevi görür mü?

Yerel ağ olarak bilinen LAN, küçük bir alanı kapsadığı için bir tane yönlendirici ile kullanılabilecekken; geniş alan ağı olan WLAN, daha fazla bir alanı kapsadığı için birden fazla yönlendiriciye ihtiyaç duyar.

Wi-Fi routerlar, internete kablosuz bir şekilde erişim sağlayabilme amacına hizmet ederler. Hem kablolar ile dolu bir görüntüden kurtarır hem de olası bir kablo arızasından etkilenmemenizi sağlarlar. Kendine ait bir işlemciye sahiptir. Bu nedenle de cihazın ağ trafiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde yolunu bulması işleminde görev alırlar.

Aynı zamanda kablolu kablosuz fark etmeksizin her cihazda özel bir IP adresi kullanarak yer tespit etme işlemi esnasında büyük rol oynar. Modeme gelen interneti Ethernet kablosuna ve hemen ardından Wi-Fi alanına yönlendirir.

Modem ve router farkı nedir? Modem ve router arasındaki işlevsel farklılıklar nelerdir?Modem ve router farkı nedir? Modem ve router arasındaki işlevsel farklılıklar nelerdir?

Router modem bağlantısı nasıl yapılır?

Teknolojik cihazların karşısında zaman geçirirken internette meydana gelen kesintiler ve dengesizlikler, kullanıcıların karşılaşmaktan sıkıldığı problemler arasında yerini alır. İnternetin kesintisi ve düşük hızı işlerin aksamasına neden olduğu gibi keyifle izlenen bir filmin de yarıda kesilmesinin nedenidir.

Geniş, metrekaresi büyük olan evlerde karşılaşılabilen bu durumu, internet kopukluklarını, ortadan kaldırmanın yolu yönlendirici yardımı ile oluşturulur. Yönlendiriciler cihaza bağlanmış olan tüm cihazları korur ve ağda halihazırda bulunan aygıtların veri akışlarını gözden geçirip inceler.

Modemi router olarak kullanma işlemi çoğunlukla evlerin modemden uzak olan odalarında internet bağlantısından faydalanılamaması nedeni ile gerçekleştirilir. Modeminizi bir yönlendirici haline getirmek için izlemeniz gereken adımlar şöyledir:

  • Sahip olunan modemlerin hangisinin yönlendirinci olduğuna karar vermek
  • İlk modemde ADSL ayarlarının yapılması
  • İkinci modemin bridge – rfc modunda alınması ve dhcp’sinin kapatılması
  • İkinci modemin IP’sinin birinci modeminkine uygun olacak şekilde değiştirilmesi
  • İkinci modemin ilk modeme Ethernet üzerinden bağlanması
  • Birinci modemin dhcp’sinin açık, ikinci modemininkinin ise kapalı olduğundan emin olmak
  • Her ikisinde de router wireless’ın da açık bırakılması

Tüm bu adımların gerçekleştirilmesi sonucunda “Modem router görevi görür mü?” sorusunun cevabının evet olduğu kanıtlanmış olur. Sizler de evinizde bulunan modemden en uzak köşede bile kesintisiz internetinizin keyfine varabilirsiniz.

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