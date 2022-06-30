Modemi router olarak kullanma: Modem router görevi görür mü?

Yerel ağ olarak bilinen LAN, küçük bir alanı kapsadığı için bir tane yönlendirici ile kullanılabilecekken; geniş alan ağı olan WLAN, daha fazla bir alanı kapsadığı için birden fazla yönlendiriciye ihtiyaç duyar.

Wi-Fi routerlar, internete kablosuz bir şekilde erişim sağlayabilme amacına hizmet ederler. Hem kablolar ile dolu bir görüntüden kurtarır hem de olası bir kablo arızasından etkilenmemenizi sağlarlar. Kendine ait bir işlemciye sahiptir. Bu nedenle de cihazın ağ trafiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde yolunu bulması işleminde görev alırlar.

Aynı zamanda kablolu kablosuz fark etmeksizin her cihazda özel bir IP adresi kullanarak yer tespit etme işlemi esnasında büyük rol oynar. Modeme gelen interneti Ethernet kablosuna ve hemen ardından Wi-Fi alanına yönlendirir.

Router modem bağlantısı nasıl yapılır?

Teknolojik cihazların karşısında zaman geçirirken internette meydana gelen kesintiler ve dengesizlikler, kullanıcıların karşılaşmaktan sıkıldığı problemler arasında yerini alır. İnternetin kesintisi ve düşük hızı işlerin aksamasına neden olduğu gibi keyifle izlenen bir filmin de yarıda kesilmesinin nedenidir.

Geniş, metrekaresi büyük olan evlerde karşılaşılabilen bu durumu, internet kopukluklarını, ortadan kaldırmanın yolu yönlendirici yardımı ile oluşturulur. Yönlendiriciler cihaza bağlanmış olan tüm cihazları korur ve ağda halihazırda bulunan aygıtların veri akışlarını gözden geçirip inceler.

Modemi router olarak kullanma işlemi çoğunlukla evlerin modemden uzak olan odalarında internet bağlantısından faydalanılamaması nedeni ile gerçekleştirilir. Modeminizi bir yönlendirici haline getirmek için izlemeniz gereken adımlar şöyledir:

Sahip olunan modemlerin hangisinin yönlendirinci olduğuna karar vermek

İlk modemde ADSL ayarlarının yapılması

İkinci modemin bridge – rfc modunda alınması ve dhcp’sinin kapatılması

İkinci modemin IP’sinin birinci modeminkine uygun olacak şekilde değiştirilmesi

İkinci modemin ilk modeme Ethernet üzerinden bağlanması

Birinci modemin dhcp’sinin açık, ikinci modemininkinin ise kapalı olduğundan emin olmak

Her ikisinde de router wireless’ın da açık bırakılması

Tüm bu adımların gerçekleştirilmesi sonucunda “Modem router görevi görür mü?” sorusunun cevabının evet olduğu kanıtlanmış olur. Sizler de evinizde bulunan modemden en uzak köşede bile kesintisiz internetinizin keyfine varabilirsiniz.



