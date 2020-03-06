Modern amiral gemisi: Oppo Find X2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo düzenlediği etkinlikte Oppo Find X2'yi sahneye çıkardı. Ancak sahnenin asıl kahramanı başka bir isimdi. Oppo, yeni Pro takılı akıllı telefonu Oppo Find X2 Pro'yu düzenlediği etkinlikte duyurdu.

OPPO FİND X2 PRO ÖZELLİKLERİ

Oppo Find X2 Pro'nun özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran tıpkı Find X2'de olduğu gibi 120 Hz yenileme hızına sahip. Oppo Find X2 Pro'nun işlemcisi yine Find X2 ile aynı, yani Snapdragon 865. Bunun dışında telefonda yine 12GB RAM yer alıyor ve depolama alanında ise 512GB'lık bir dahili depolama alanı sunuluyor.

Oppo Find X2 Pro'nun kameraları ise oldukça farklı. Yeni Oppo akıllı telefonunun arka tarafında üçlü bir arka kurulumu yer alıyor. Bu kameralardan sırasıyla 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP periskop kamera olarak görev alıyor. Bu üç kamera sayesinde 5x optik, 10x hibrid ve 60x dijital zoom yapılabiliyor. Telefonun ön kamerası da yine 32 MP.

OPPO FİND X2 PRO FİYATI

Seramik ve turuncu deri kaplama seçenekleri ile gelen Oppo Find X2 gücünü ise 4.260 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Oppo Find X2 Pro söylendiği kadarıyla 1.200 eurodan satışa sunulacak.