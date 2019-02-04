Modern binaya taşınsalar da konteynerdan vazgeçemediler

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'nin en büyük limanlarından Asyaport yönetim ve idari birimleri modern binaya taşındı, 12 yıldır yönetimin yapıldığı konteyner da hatırası nedeniyle modern binanın çatısına yerleştirildi.
Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport'un, 5 katlı, modern yeni hizmet binasına taşındığını söyledi.
Yeni ve büyük bir binaya taşınmaları sonrası İstanbul'daki pek çok birimin de buraya nakledileceğini ifade eden Soyuer, 12 yıldır idarenin sağlandığı konteyneri de yeni binanın üzerine vinç yardımıyla anısı nedeniyle yerleştirdiklerini kaydetti.
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