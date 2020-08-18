Modern dönel kavşaklar trafikteki sorunlara çare olabilir mi?
Modern dönel kavşaklar trafikteki sorunlara çare olabilir mi?
18.08.2020 18:28 |
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Dünyada ve Türkiye'de bazı trafik ışıklı kavşaklar yerini modern dönel kavşaklara bırakıyor. Peki dönel kavşakların daha fazla tercih edilmesinin sebebi nedir? Sinyalize kavşak mı, dönel kavşak mı daha iyi? Mesut Ersöz uzmanlara sordu,
Dünyada ve Türkiye'de bazı trafik ışıklı kavşaklar yerini modern dönel kavşaklara bırakıyor. Peki dönel kavşakların daha fazla tercih edilmesinin sebebi nedir? Sinyalize kavşak mı, dönel kavşak mı daha iyi? Mesut Ersöz uzmanlara sordu,