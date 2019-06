Modern Dünyanın Sorunları Tarih Öncesine Dayanıyor

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki isim biyo-antropolog Clark Spencer Larsen, bulgularının insan davranışlarının kökünün tarihin derinliklerine uzandığını gösterdiğini söyledi.

Larsen, Çatalhöyük'te insanların, gıda üretimi, tüketimi, dağıtımı, emek dağılımı, hijyen, enfeksiyon, salgın hastalık, toplumsal normlar ve düşmanlık gibi birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.

13 hektarlık bir alana yayılan Çatalhöyük’te yaşam 1150 yıllık bir dönemi kapsıyor. Eşitlikçi bir toplumun yaşadığı bölgenin büyük olasılıkla artan nüfus, tarımı zorlaştıran kuru hava ve diğer çevresel faktörler nedeniyle terkedildiği belirtiliyor.

Arkeologların kasabadan daha büyük ‘proto-şehir’ olarak adlandırdıkları Çatalhöyük’te en kalabalık döneminde nüfusun 8 bine kadar çıktığı tahmin ediliyor.