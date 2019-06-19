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Modern Dünyanın Sorunları Tarih Öncesine Dayanıyor

19.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

Arkeologlor, Türkiye’de tarih öncesine ait yerleşim yeri Çatalhöyük’teki bulgulardan yola çıkarak, salgın hastalıklar, çevresel yozlaşma, şiddet ve aşırı nüfus artışı gibi sorunların tarih öncesi çağlara dayandığı sonucuna vardı

Modern Dünyanın Sorunları Tarih Öncesine Dayanıyor

Kalabalık, şiddet, salgın hastalıklar ve çevresel yozlaşma modern zamanların mega kentlerinin sorunları gibi görünse de, insanların binlerce yıl önce de aynı sorunlarla boğuştuğu ortaya çıktı. Arkeologlor, Türkiye’de tarih öncesine ait yerleşim yeri Çatalhöyük’teki bulgularından bu sonuca ulaştı.

Uzmanlar, 9100 ila 7950 yıl öncesinde yaşadıkları düşünülen 742 insan iskeleti üzerindeki incelemelerde, avcı-toplayıcılıktan tarıma geçilen ilk yerleşim birimlerinde hayatın nasıl olduğuyla ilgili ipuçları aradı.

Uzmanlar Çatalhöyük sakinlerinin büyük oranda salgın hastalıklara maruz kaldıklarını belirledi. İskeletlerin diş ve kemik yapılarına bakarak hastalıkların hijyen eksikliğinden kaynaklandığını söyleyen uzmanlar, aşırı nüfus nedeniyle şiddet olaylarının yaşandığı sonucuna da vardı. Zira iskeletlerde dış travmaya bağlı birçok kırık ve hasar tespit edildi.

Bilim insanları, yaralanmaların şekline bakarak sapan benzeri bir silah kullanıldığı ve sapan bilyelerininse kilden yapıldığı sonucuna da vardı.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki isim biyo-antropolog Clark Spencer Larsen, bulgularının insan davranışlarının kökünün tarihin derinliklerine uzandığını gösterdiğini söyledi.

Larsen, Çatalhöyük'te insanların, gıda üretimi, tüketimi, dağıtımı, emek dağılımı, hijyen, enfeksiyon, salgın hastalık, toplumsal normlar ve düşmanlık gibi birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.

13 hektarlık bir alana yayılan Çatalhöyük’te yaşam 1150 yıllık bir dönemi kapsıyor. Eşitlikçi bir toplumun yaşadığı bölgenin büyük olasılıkla artan nüfus, tarımı zorlaştıran kuru hava ve diğer çevresel faktörler nedeniyle terkedildiği belirtiliyor.

Arkeologların kasabadan daha büyük ‘proto-şehir’ olarak adlandırdıkları Çatalhöyük’te en kalabalık döneminde nüfusun 8 bine kadar çıktığı tahmin ediliyor.

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