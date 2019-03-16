HABER

Modern Eğitim Koleji TÜBİTAK Yarışması'nda bölge finalinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri, 17 proje ile katıldıkları TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kaldı

İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri, 17 proje ile katıldıkları TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri 17 proje ile katıldıkları yarışmaya 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kaldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri 17 proje ile katılarak 7 proje ile Avrupa Yakası Bölge Finallerinde yarışmaya hak kazandı. 100 projenin finale kaldığı yarışmada 4 dalda 7 projelerinin kabul edildiği Modern Eğitim Koleji dikkati çekti.

Modern Eğitim Koleji Marmara Avrupa Bölge Finallerinde yarışacak öğrenci ve öğretmenleri şöyle:

"Teknolojik tasarım dalında Ali Arda Çoban ve Ali Kadruş, Proje Danışmanı Ümran Solcan, teknolojik tasarım dalında Ali Furkan Pekdemir ve Ömer Turhan, Proje Danışmanı İslam Karaman, Türkçe dalında Betül Eriş, Proje Danışmanı Beyza Korkmaz, Türkçe Dalında Şamil Selim Memiş ve Ahmet Cevdet, Proje Danışmanı Zafer Türkmen, biyoloji dalında Hayati Mungan ve Bekir Güzel, Proje Danışmanı Zafer Türkmen, coğrafya dalında Elif Sena Türkmen ve Mürüvet Miray Aydın, Proje Danışmanı Zafer Türkmen, coğrafya dalında Yavuz Selim Turan, Proje Danışmanı Zafer Türkmen."

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencilerinin katılabildiği yarışmada öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile katıldı.

Öğrenciler 25-28 Mart'ta İTÜ Maslak'ta projelerini sunarak Türkiye Finalleri'nde yer almaya çalışacak. Bölge ve final yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri para ödülü ile ödüllendirilecek.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Martı ile esnafın dostluğuMartı ile esnafın dostluğu
İstanbul'da cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 7 gözaltıİstanbul'da cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Modern Eğitim Koleji

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.