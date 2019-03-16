Modern Eğitim Koleji TÜBİTAK Yarışması'nda bölge finalinde

İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri, 17 proje ile katıldıkları TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri 17 proje ile katıldıkları yarışmaya 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kaldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri 17 proje ile katılarak 7 proje ile Avrupa Yakası Bölge Finallerinde yarışmaya hak kazandı. 100 projenin finale kaldığı yarışmada 4 dalda 7 projelerinin kabul edildiği Modern Eğitim Koleji dikkati çekti.

Modern Eğitim Koleji Marmara Avrupa Bölge Finallerinde yarışacak öğrenci ve öğretmenleri şöyle: