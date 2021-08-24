Modern hatları ve çekici görünümüyle Audi A6 özellikleri ve güncel fiyatları

Covid-19 salgını tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemiş olsa da birçok marka elindeki stokları bir an önce eritmeye çalışıyor. Alman otomotiv devi Audi de bunlardan birisi. Audi A6 2021 etkileyici ve sportif görünümüyle birçok kişinin gönlünü çalıyor. Senenin ikinci yarısına girilmesiyle birlikte Audi tüm modellerinde fiyat listesini güncelledi. 2021 Model Audi A6 satın almak isteyenler için aracın tüm özelliklerini ve güncel fiyat listesini araştırdık. İşte, tüm özellikleriyle 2021 model Audi A6…

AUDİ A6 2021 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi A6 Allroad quattro 55 Turbo FSI 340 hp S Tronic 1.871.043

Audi A6 Allroad quattro 40 TDI 204 hp S tronic 1.234.028

Audi A6 Allroad quattro 50 TDI 286 hp Tiptronic 1.807.229

Audi A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Sport S tronic 1.245.002

Audi A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Sport S tronic 1.200.575

Audi A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Design S tronic 1.238.630

Audi A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic 1.194.498

Audi RS6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic 1.119.768

Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp Sport S tronic 1.178.361

Audi A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Sport S Tronic 1.134.259

Audi A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Sport Tiptronic 1.790.275

Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp Design S tronic 1.172.314

Audi A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic 1.127.828

Audi A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Design Tiptronic 1.718.720

2021 AUDİ A6 MODELLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2021 model Audi A6 otomobiller 40 TDI, 50 TDI ve 45 TFSI motorlarla satışa sunuluyor. 2.0L 40 TDI dizel motor 204 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor. Turbo özelliğe sahip olan dizel motorda 7 ileri S Tronic şanzıman kullanılıyor. 40 TDI dizel motora sahip olan araç 0-100 km hızlanmasına 8.1 saniyede ulaşıyor. Maksimum 246 km hıza sahip olan araç şehir içinde 4.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın şehir dışı kullanımda yakıt tüketimi ise 4 litre yakıt tükettiği görülüyor. Otomobilin karma kullanımda tükettiği yakıt ise 4.3 L.

45 TFSI MOTORA SAHİP AUDİ A6 OTOMOBİLLER

45 TFSI otomobiller 245 güç ve 370 Nm tork üretiyor. Ararçlar 0-100 km hızlanmasına 6 saniyede ulaşıyor. Maksimum 250 km’ye ulaşan otomobilde quattro çekiş sistemi bulunuyor. Yüksek performans ve etkileyici yol tutuşuyla dikkat çeken otomobil şehir içinde kullanımda 8.1L şehir dışı kullanımda ise 5.4L yakıt tüketiyor. A6’nı benzinli versiyonu karma kullanımda yaklaşık 6.4L yakıyor.

50 TDI QUATTRO A6 ÖZELLİKLERİ

50 TDI motora sahip olan Audi A6 model otomobiller V6 turbo dizel 3.0 L motor 286 PS güç ve 620 Nm tork üretiyor. 8 ileri Tiptronic şanzıman kullanılan araçlarda Quattro çekiş sistemi bulunuyor. 0 – 100 km hızlanmasına 5.5 saniyede ulaşan otomobiller 250 km hızla kısıtlanıyor. Otomobil şehir içinde 6.1L şehir dışında ise 5.1L yakıt tüketiyor. Karma yaıt tüketiminde is 5.5L yakıt tükettiği görülüyor.

AUDİ A6 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Audi A6 2021 modeli araçlarda yeni nesil konfor donanımları ve teknolojiler kullanılıyor. Kokpitte bulunan dijital ekranlar hem sürücünün rahat araba kullanmasını hem de aracın modern görünmesini sağlıyor. Otomobil 10.25 inç dijital gösterge sistemiyle tüm verileri anında sürücüye aktarıyor. 10 inç multimedya ekranın altında bulunan 8.6 inç boyutlarındaki kontrol ekranında klima ve diğer donanımları rahatça denetlenebilir. Otomobilin iç kısmında 30 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatma sistemi bulunuyor. Bu özellik otomobilin daha estetik görünmesini sağlıyor. Otomobilde çok işlevli HD Matrix Led farlar karşı şeritten gelen otomobilleri algılıyor. Işık şiddetini otomotik ayarlayan Led farlar sürücüyü rahatsız etmeden en fazla aydınlatmayı sağlıyor.

Audi A6 2021 model otomobilin animasyonlu arka farları gece yolculularında etkileyici bir görüntü sağlıyor. Otomobilde bulunan şerit değiştirme uyarısı ve takip sistemi, adaptif sürüş asistanı ve hız sabitleme sistemi, acil durum asistanı, 360 derece kamera sistemi gibi özellikler otomobilin daha konforlu olmasına olanak tanıyor.

Otomobilde bulunan elektrikli ayarlanabilir hafızalı koltuklar yolcuların daha rahat oturmasını sağlıyor. Koltuklarda bulunan ısıtma ve soğutma özelliği yolcuların vücut ısılarını stabil düzeyde tutuyor. Bang & Olufsen Advanced ses sistemi ise opsiyonlu olarak sunuluyor.



