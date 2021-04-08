Modern insana ait en eski DNA bulundu!

Almanya’da Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, modern insan kalıntılarında şimdiye kadar bulunan en eski DNA, 45 bin yıldan daha uzun bir süre önce Çekya'da yaşayan bir kadına ait. Bilim insanları, kadının ilk insanların Afrika'dan göç etmesinden sonra Avrasya'da yerleşen topluluğa ait olduğunu ortaya koydu.

NEANDERTAL ATALARI VAR

Bununla birlikte, Zlatý kůň adlı kadının, altı veya daha az kuşak önce Neandertal atalarına sahip olabileceğine inanılıyor. Bulgu, insanların 50 bin ila 45 bin yıl önce Avrupa'ya ilk ulaşmasından kısa bir süre sonra Neandertallerle çiftleştiğini güçlendiriyor.

Araştırmacılar, bir fosilin ne zaman yaşadığını anlamak için geleneksel ve yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan radyokarbon izotoplarını kullanarak iskelet kalıntılarını tarihlendirdi.

Nature Ecology and Evolution'da yayınlanan çalışmada, Zlatý kun’un genomunun her tarafına dağılmış kesintisiz Neandertal DNA'sından oluşan uzun şeritlere sahip olduğunu buldular; bu da Neandertallerin soyları tükenmeden önce insanlarla çiftleştiğini gösteriyor.