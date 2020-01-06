Modern insanın ataları 'Botsvana'dan yayıldı'

Yeni bir araştırma, modern insanın atalarının Afrika'daki Zambezi Nehri'nin güneyindeki Botsvana topraklarından çıkıp diğer bölgelere yayılmış olabileceğini iddia ediyor.

Bugün tuzlalarla kaplı olan bölgede 200 bin yıl önce göl ve bataklıklar bulunduğu ve bunun modern insanın atası "Homo sapiens"ler için elverişli bir ortam yarattığı düşünülüyor.

70 bin yıl boyunca burada yaşayan insanların, iklim değişikliği ve yağmurların yer değiştirmesi ile oluşan yeşil koridorlar üzerinden Afrika'nın diğer bölgelerine dağıldığı tahmin ediliyor.

Bu insanların bir kısmı 130 bin ila 110 bin yıl önce Afrika'dan diğer kıtalara göç etti.

Avustralya'daki Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden genetik bilimci Profesör Vanessa Hayes, "Modern insanın 200 bin yıl önce Afrika'da görüldüğü bir süredir biliniyor. Bu ortaya çıkışın ve ilk atalarımızın dünyaya dağılmaya başladığı nokta ile ilgili tartışmalar ise uzun zamandır devam ediyor" dedi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 70 bin yıl boyunca bu bölgede yaşayan modern insanın ataları, ilk göç dalgasında kuzeydoğuya, ikinci dalgada ise güneybatıya doğru göç etmiş, nüfusun üçte biri ise aynı bölgede kalmıştı.