Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi

Bilim insanları, ayak başparmağının evrim geçirerek bugünkü şeklini alan en son uzuv olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir araştırmaya göre, dört ayak üstündeki atalarımız iki ayak üstünde yürümeye yeni başladıklarında, maymunlar gibi ağaçtan ağaca da atlayabiliyorlardı. Bu insansı maymunların sert yapıdaki ayak başparmağı da, diğer uzuvlara göre çok daha geç gelişti.

Yürüyüşleri bugünküne göre biraz tuhaftı belki ama etrafta rahatça hareket edebiliyorlardı.

Ayağın sert yapıdaki baş parmağı geç de olsa evrime ayak uydurdu, diğer ayak parmaklarının hizasına geldi, onların şekline yakınlaştı. Böylece geç de olsa onlara daha rahat yürümeleri ve koşmaları için gereken itme gücünü sağlayacak yapıya ulaştı.

Proceedings of the National Academy of Science adlı dergide yayımlanan araştırma, evrim ağacıyla ilgili yeni fikirler veriyor.

Araştırma için, primat atalarımızın farklı dönemlerden fosilleri ile bugünkü insan karşılaştırıldı. Farklı baş parmak örneklerinin kemik ve eklemleri, 3 boyutlu olarak tarandı.