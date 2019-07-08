KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'nin dünyanın ekonomik seyrini, güç dengelerini, siyasi konjonktürünü değiştirebilecek önemde bir proje olduğunu belirterek "Burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir." dedi.

Bilgin, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısında, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının, Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'nin bir parçası olduğunu söyledi.

Projede Bakü, Tiflis ve Kars hattının tamamlandığını anımsatan Bilgin, ülke içerisinde ise Ankara-İstanbul, Ankara-Sivas hattının büyük bölümünün tamamlandığını, Sivas-Kars ile ilgili çalışmaların da gerçekleştirildiğini anlattı.

Bilgen, proje ile klasik demir yolu hattının yapılmadığını vurgulayarak Asya ile Avrupa arasındaki önemli ticaret hattı olan İpek Yolu'nun modern versiyonu olarak karadan ve denizden olmak üzere üç kıta arasında çifte koridor oluşturacağını ifade etti.