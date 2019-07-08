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Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin özellikle son dönemde 'Modern İpek Yolu' diye tabir edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nden başlamak üzere Londra'da bitecek olan 'Kuşak ve Yol Projesi' var. Bu dünyanın üzerinde tartıştığı, dünyanın belki de ekonomik seyrini, dünya güç dengelerini, siyasi konjonktürünü, devletlerin konumlamalarını değiştirecek bir proje. Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'nin dünyanın ekonomik seyrini, güç dengelerini, siyasi konjonktürünü değiştirebilecek önemde bir proje olduğunu belirterek "Burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir." dedi.

Bilgin, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısında, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının, Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'nin bir parçası olduğunu söyledi.

Projede Bakü, Tiflis ve Kars hattının tamamlandığını anımsatan Bilgin, ülke içerisinde ise Ankara-İstanbul, Ankara-Sivas hattının büyük bölümünün tamamlandığını, Sivas-Kars ile ilgili çalışmaların da gerçekleştirildiğini anlattı.

Bilgen, proje ile klasik demir yolu hattının yapılmadığını vurgulayarak Asya ile Avrupa arasındaki önemli ticaret hattı olan İpek Yolu'nun modern versiyonu olarak karadan ve denizden olmak üzere üç kıta arasında çifte koridor oluşturacağını ifade etti.

İpek Yolu ile 50 günde ulaşan bir yükün, Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'yle 8 güne ineceğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin özellikle son dönemde 'Modern İpek Yolu' diye tabir edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nden başlamak üzere Londra'da bitecek olan 'Kuşak ve Yol Projesi' var. Bu dünyanın üzerinde tartıştığı, dünyanın belki de ekonomik seyrini, dünya güç dengelerini, siyasi konjonktürünü, devletlerin konumlamalarını değiştirecek bir proje. Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir.

Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir. Bu sadece bir klasik demir yolu projesi ya da demiryolu yapımı değildir. Londra'dan yada Şanghay'dan 50 günde bir geminin ulaştığı yükü, kuşak yol dediğimiz yeni modern İpek Yolu ile 8 günde üst tarafta Rusya, alt tarafta Türkiye ya da Avrupa'ya, Londra'ya, Almanya'ya çok rahat bir şekilde gitmesi söz konusu olacak. Bu belki de dünyanın konjonktürünü değiştirecek siyasi manevralarını değiştirecek. Yapılan savaşlarla ilgili mantaliteyi değiştirecek. Belli noktalara barış getirecek belki. İnşallah bu manada da ticari ilişkilerin barış getirmesini, devletleri, dünyayı saran bu sıkıntılı durumdan da kurtarmasına vesile olacak."

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Vekili Levent Muammer Meriçli de Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'nin Avrupa Birliği'nin hibe fonuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

AB'nin ulaştırma sektöründe hibe verdiği en büyük projelerden biri olduğunu anlatan Meriçli, projenin 275 milyon avro hibe desteği ile 529 milyon avroluk bir yatırım olacağını kaydetti.

Meriçli, daha sonra toplantıda proje hakkında teknik bilgiler verdi.

Toplantı konuşmaların ve sunumun ardından basına kapalı olarak devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Demiryolu Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı proje

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