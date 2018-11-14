Modern Kölelik Nasıl Sonlandırılır?

Kadınların güçlendirilmesi ve modern kölelik konularına odaklanan konferansta konuşan Nottingham Üniversitesi profesörü Bales,“Dünyada 40 milyon insan köle ise, en az 5-6 milyon insan da köle sahibi. Küresel bir özgürleşme istiyorsak bu köle sahiplerine de ulaşmalıyız. Onları hayatlarını zalim olmadan yaşayacakları konuma ulaştırmalıyız” dedi.

Thomson Reuters Vakfı’nın yıllık düzenlenen Güven Konferansı’nda konuşan Bales, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 yılına kadar suç oranını düşürme hedefini yakalamak için köle sahipleriyle birlikte çalışmanın elzem olduğu görüşünde.

Washington merkezli Kölelere Özgürlük (Free the Slaves) vakfının eş kurucusu Kevin Bales, dünyada yaklaşık 40 milyon kişiyi köleliğe mahkum eden insan kaçakçıları ve köle ağaları tavır ve alışkanlıklarını değiştirmeye zorlanmadığı takdirde modern köleliğin sona ermeyeceğini söylüyor.

Modern kölelikle mücadelede uzman isimlerden Kevin Bales, küresel boyuttaki kölelik karşıtı hareketin sadece köleleri kurtarmakla kalmayıp, dünya çapındaki milyonlarca köle sahibini sömürücülük yapmadan da iyi bir hayat sürebileceklerine ikna etmesi gerektiğini savunuyor.

BM verilerine göre çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 40 milyon kişi zorla çalıştırma, cinsel sömürü ve zorunlu evliliklerle köleleştiriliyor.

Bales, köleleştirilmiş birçok kişinin, aile geçmişlerinde köleleştirme olan ve kendilerini köle sahibi olarak görmeyenler tarafından kullanıldığına dikkat çekiyor. Bales’in belirttiğine göre, bazı köle sahipleri işçilerini ailenin bir parçası olarak görüyor ve onların herhangi bir yasal adım atması halinde çok şaşıracaklarını söylüyor.

Bales, “Bugün köle sahiplerinin çoğunluğu tamamen kötü niyetli değil; bu kişiler genelde ayrıcalıklı bir kültürde yetiştirilmiş insanlar” diyor.

Dünyanın ilk geniş kapsamlı kölelik araştırma merkezi Nottingham Üniversitesi Haklar Laboratuvarı araştırmacıları köle sahiplerinin hayatlarını gözlemlemiyor ve değerlendiriyor. Örneğin, köleliğin yaygın olduğu Hindistan’dan uyduların yardımıyla tuğla ocaklarının yerleri belirleniyor. Bales, kurumun ‘Köleliğe Uzaydan Bakış’ adlı projesinin gönüllülerin yardımıyla yürütüldüğünü söylüyor.

Bales, bu tür teknolojik yenilikler ve yeni çözümler sayesinde dünyanın modern köleliği daha iyi anlayıp bu suçun özelliklerini daha iyi belirleyebileceğine inanıyor: “Yeni fikirler paylaşıyoruz. Yeni bilgi ediniyoruz. Ve köleliğin hudutlarını keşfediyoruz.”

