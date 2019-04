Modern kütüphane 100 bin kitapla hizmet veriyor

Bingöl Üniversitesinde 1 ay önce açılan, 24 saat açık kalması planlanan ve bölgeye hizmet verecek olan Selahaddin Eyyubi Kütüphanesi’nde 100 bin kitap bulunurken cep sinemasından, bireysel çalışma odalarına kadar her türlü imkan bulunuyor.

Bingöl Üniversitesinde içinde cep sineması ve bireysel çalışma odalarının da bulunduğu bin 200 öğrenci kapasiteli bölgenin en modern kütüphanesi öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da açıldı. İçerisinde 100 bine yakın kitap bulunan kütüphanenin 24 saat açık olması planlanırken, geç saatlere kadar çalışacak öğrenciler içinde çay ve simit ikramının yapılacağı öğrenildi.

Kütüphanenin içinde çalışma odaları, bilgisayar laboratuvarı ve cep sinemasının gibi çeşitli odaların bulunduğunu belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Eski kütüphanemiz yetersiz ve Selahaddin Eyyubi Kütüphanesi olarak biliniyordu. Biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi gerçekten önemli bir şahsiyet, İslam dünyasında meşhur olan Kudüs’ü feth eden, kimliğiyle, kişiliğiyle, inancıyla, insanlık için örnek olacak bir insan. Dolayısıyla kütüphanemizde de aynı ismi devam ettirmek istedik. Gençlerimiz bu ismi bilsin, örnek alsın diye. Ve kendilerine örnek alırken de onun gibi olmaya çalışsın istiyoruz. Kütüphane okuma merkezidir, kıraat merkezidir. Dolayısıyla herkesin uğrayabileceği, okuyabileceği bir alandır. Her türlü kitabın bulunması gereken bir yerdir. Bunun içinde kütüphanemiz sadece ilimizde değil ben tahmin ediyorum ki, bölgede hizmet edecek büyüklüktedir. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan. 24 saat açık olabilecek bir pozisyonda, nasip olursa kütüphanemizi hem dijital hem de basılı yayın olarak gittikçe büyüteceğiz. Her yıl kitap almaya devam edeceğiz. Ve dijital abonelerimiz, online abonelerimiz devam edecek. Bu noktada hali hazırla 100 bine yakın kitabımız var ama bunu gittikçe arttıracağız” dedi.