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Modern Romeo aşkını bulmak için 100’den fazla mektup yazdı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Parkta tanıştığı kız tarafından kendisine yanlış telefon numarası verilen genç, gizemli kızın izini sürebilmek için 100’ün üzerinde mektup kaleme aldı.

Modern Romeo aşkını bulmak için 100’den fazla mektup yazdı

Serban Raia adlı genç, parkta tanışıp hoşlandığı genç kızı aramak için 100’ün üzerinde mektup yazarak genç kızın yaşadığını bildiği caddedeki evlere bıraktı.

Nottingham Üniversitesi’nde öğrenci olan Serban, ilk görüşte aşık olduğu ancak yanlış telefon numarası verildiği için ulaşamadığı Amy’i bulmak için aşk mektupları yazmaya karar verdi. Nottingham’da bir parkta tanışarak sohbet eden ikili, bir sonraki randevu için sözleştiler. Ancak Serban, eve döndüğünde Amy’in kendisine verdiği telefon numarasının çalışmadığını fark etti.

Amy’e aşık olan Serban, genç kızın bir hata sonucu kendisine yanlış numara verdiğinden emin olduğu için Amy’i aramaya karar verdi. Bunun üzerine Serban toplamda 10 saatini ayırarak el yazısıyla 100’den fazla mektup yazarak, Amy’nin yaşadığını bildiği caddedeki evlere bıraktı.

Serban mektuplarında şunu yazdı;

“Geçtiğimiz hafta Radford Park’ta üzerimde sarı bir tişört ve turuncu bir şort vardı. Sense çok zarif, akıllı ve seksi görünüyordun. Seninle konuşmak çok güzeldi. Numaranın doğru olup olmadığını hemen orada kontrol etmediğim için çok üzgünüm. Çünkü bir yazım hatası vardı ve bu yüzden sana ulaşamadım. Sonuç olarak, seni gözardı edilmiş hissettirdiysem çok özür dilerim.
Bu talihsizliğin bizi bir araya getirmekten alıkoymasına izin vermeyeceğim. Bu nedenle yazdığım mektupları Kimbolton’daki her eve gönderdim. Umarım mektubum sana ulaşır. Beni lütfen ara. Serban.”

Mektubu alanlar, mektupta yazan telefon numarasından Serban’a ulaşarak ona destek mesajları verdiler. Serban’a ulaşanlardan biri “Amy’i aramakta iyi şanslar. Çok cesur bir hareket. Günümü renklendirdin” mesajını yazarken; başka biri ise “Serban, Amy’i bulabildin mi? Hikayen beni gerginliğe boğdu” dedi.

Aşkına henüz bir yanıt alamayan Serban, Amy’i tekrar göreceği konusunda iyimser. The Tab adlı öğrenci sitesine konuşan ve psikoloji öğrencisi olan Serban “Belki de işler umduğum gibi gitmedi. Ama en azından güzel bir hikayem oldu. Aramızdaki kimya nedeniyle benimle konuşmamak için yanlış numara verdiğini düşünmedim” dedi.

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