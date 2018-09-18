Modern, şık ve uygun fiyatlı; Galaxy J4+

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, kısa süre önce Galaxy J4 ve J6 modellerini satışa sunmuştu. Orta segmente hitap eden bu modeller, 16:9 en boy oranına sahip ekranları ve kalın çerçeveleri ile günümüz tasarım çizgisinden uzak bir görüntü çiziyorlardı.

Güney Koreli şirket, artan rekabeti de göz önünde bulundurarak orta segmentteki modellerinin görünümünü yenileme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy J4+ ve J6+, genel olarak Samsung’un amiral gemisi modellerinde karşımıza çıkan Infinity Display tasarım çizgisiyle gelecekler.

İncelen çerçeveler ve genişleyen ekran sayesinde oldukça şık bir tasarıma kavuşan Galaxy J4+ ve J6+Emofity özelliğini de destekleyecekler.

Bilmeyenler ya da unutanlar için ufak bir hatırlatmada bulunalım. Emofity, Samsung’un orta segment modellerinde kullandığı kırpılmış bir AR Emoji uygulaması. Emofity, aynı AR Emoji gibi yüzünüzün gerçekçi bir 3D modelini oluşturmanıza izin verecek.

Samsung’un orta segmentteki yeni modellerinin uygun bir etikete sahip olacağı tahmin ediliyor. Henüz bu konu hakkında net bir bilgi bulunmasa da Galaxy J4+ ve J6+’ın Çinli üreticilerin modelleriyle rekabet edebilmek için geliştirildiği bilgisi mevcut.

Samsung’un J4+ ve J6+ modellerini 25 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Telefonların hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

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