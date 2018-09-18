HABER

Modern, şık ve uygun fiyatlı; Galaxy J4+

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

Samsung, genel olarak üst segment modellerinde kullandığı Infintiy Display tasarım çizgisini, Galaxy J4+ ve J6+ ile uygun fiyatlı modellerine taşımayı planlıyor. İşte detaylar.

Modern, şık ve uygun fiyatlı; Galaxy J4+

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, kısa süre önce Galaxy J4 ve J6 modellerini satışa sunmuştu. Orta segmente hitap eden bu modeller, 16:9 en boy oranına sahip ekranları ve kalın çerçeveleri ile günümüz tasarım çizgisinden uzak bir görüntü çiziyorlardı.

Güney Koreli şirket, artan rekabeti de göz önünde bulundurarak orta segmentteki modellerinin görünümünü yenileme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy J4+ ve J6+, genel olarak Samsung’un amiral gemisi modellerinde karşımıza çıkan Infinity Display tasarım çizgisiyle gelecekler.

İncelen çerçeveler ve genişleyen ekran sayesinde oldukça şık bir tasarıma kavuşan Galaxy J4+ ve J6+Emofity özelliğini de destekleyecekler.

Bilmeyenler ya da unutanlar için ufak bir hatırlatmada bulunalım. Emofity, Samsung’un orta segment modellerinde kullandığı kırpılmış bir AR Emoji uygulaması. Emofity, aynı AR Emoji gibi yüzünüzün gerçekçi bir 3D modelini oluşturmanıza izin verecek.
Samsung’un orta segmentteki yeni modellerinin uygun bir etikete sahip olacağı tahmin ediliyor. Henüz bu konu hakkında net bir bilgi bulunmasa da Galaxy J4+ ve J6+’ın Çinli üreticilerin modelleriyle rekabet edebilmek için geliştirildiği bilgisi mevcut.

Samsung’un J4+ ve J6+ modellerini 25 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Telefonların hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise henüz netleşmiş değil.

Honor Play Türkiye fiyatı açıklandı!

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
G7’ye benzerliğiyle dikkat çekiyorG7’ye benzerliğiyle dikkat çekiyor
LG ve Samsung karşı karşıya gelecekLG ve Samsung karşı karşıya gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung güncelleme

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Çukur yeni sezonda Cumali ve Karakuzular fırtınası esti! Çukur final sahnesinde Selim sürprizi

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Xiaomi Redmi 6 Pro özellikleri netleşti

Xiaomi Redmi 6 Pro özellikleri netleşti

iOS 12 güncellemesi alacak modeller!

iOS 12 güncellemesi alacak modeller!

Galaxy S7 için yeni güncelleme güvenlik açıklarını kapatıyor!

Galaxy S7 için yeni güncelleme güvenlik açıklarını kapatıyor!

Android 9.0 Pie ile telefonlara müdahale edildi!

Android 9.0 Pie ile telefonlara müdahale edildi!

Honor Play’in kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz

Honor Play’in kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz

Uygun fiyatlı akıllı TV, OnePlus TV

Uygun fiyatlı akıllı TV, OnePlus TV

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.