İSTANBUL (AA) - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, matematik biliminin herkes için ancak en önemlisi ülke geleceği için gerekli olduğunu belirterek, "Son yüzyılda insanlığa maddi refahı ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıtalarını sağlayan şey matematik alanındaki gelişmelerdir. Modern teknolojiye sahip olmanın temelinde matematik bilimi vardır ve matematik yüzyıllardır devam eden, uygarlığın temel taşlarıdır." dedi. Prof. Dr. Savaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Üsküdar Belediyesi ve Kanyon Koleji tarafından desteklenen ve "Uluslararası Soyut ve Uygulamalı Matematikte Yeni Gelişmeler Konferansı"nın (ICRAPAM 2019) onur konuğu oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Göztepe yerleşkesindeki konferansın açılışında konuşan Savaş, yaşam boyu matematiğin öneminden bahsederek, bu önemi tartışmaya dahi gerek olmadığını söyledi. Matematiğin bilim dallarının oluşmasındaki katkısına değinen Savaş, matematiğin birçok bilim dalından çıkartılması halinde onların bilim olma özelliğini kaybedeceğini savundu.

Prof. Dr. Savaş, matematiğin tamamen akıl yürütmeyle yaşamda yer aldığını anlatarak, bilimlerin var olan olayları ifade etmek için matematiğe başvurduklarını ve bu nedenle birçok bilim dalının kapısının matematik ile açıldığını dile getirdi. Matematik biliminin herkes için ancak en önemlisi ülke geleceği için gerekli olduğunu belirten Savaş, "Son yüzyılda insanlığa maddi refahı ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıtalarını sağlayan şey matematik alanındaki gelişmelerdir. Modern teknolojiye sahip olmanın temelinde matematik bilimi vardır ve matematik yüzyıllardır devam eden, uygarlığın temel taşlarıdır." dedi. - "Bilgi toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir" Prof. Dr. Ekrem Savaş, birçok mühendislik alanında matematik yoğun olarak kullanılırken bugünün bilgi çağında şifreleme sistemlerinin, matematiği olan kriptografi biliminin bilgi güvenliğinin temelini oluşturduğunu dile getirerek, "Nitekim, bugün internet ortamında bankacılık işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet denilen sağlık, vergi gibi kişiye özel devletin kamusal faaliyet alanındaki bürokratik işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabiliyor olmasını, uzun yıllar önce üretilen matematik araştırmalarına borçluyuz. Bu matematik buluşları sadece teknolojik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Matematik bilimlerini desteklemenin ve niteliğini arttırmanın devletin en önemli konularından biri olduğunu kaydederek, matematik bilimine desteğin azaltılmasının, öğrenmeyi ve buna bağlı olarak bu alanda yetenek geliştirmeyi dış kaynaklara ve dış kuruluşların tasarrufuna bırakmak anlamına geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde herkes Silikon Vadisi'nde yapılan buluş ve yenilikleri, bilgisayar ve ileri bilgi teknolojisini konuşuyor ve bu teknolojilerin ürünlerini kullanıyor. Bunun arka planında, İngiltere'de Alan Turing diye bir adamı yetiştiren, Macaristan göçmeni John von Neumann diye bir adamı eğiten ve var eden sistem var. Bu iki dev matematikçi olmasa bugün ne Steve Jobs olurdu ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg. Biz o yaratılan matematiği değil, kısa yoldan Steve Jobs'u istiyoruz. Biz hemen komşu Standford Üniversitesi'ni değil, önce Silikon Vadisi'ni istiyoruz. Şunu kafamıza sokmalıyız ki Standford ve Berkeley gibi üniversiteler olmasa bugün ne Silikon Vadisi ne de Bill Gates olurdu."