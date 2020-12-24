Modern tıbbın mucizesi: Osteopati nedir?

Osteopati hastalıklarda kas - iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran tamamlayıcı bir tıp metodudur. Günümüzde pek çok kimsenin hala varlığından haberdar olmadığı gibi osteopati ile iyileşenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu modern tedavi yöntemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Osteopati nedir? Ve Nasıl uygulanır? Konu hakkında detaylı bilgi vermeden önce en çok merak edilen “Osteopati ne demek?” sorusunu yanıtlayalım. Osteopatinin kelime manası manuel terapi demektir. Osteopati kelimesi Yunanca “Osteon ‘(kemik)’ ve ‘pathos’ dan (acı çekmek) gelir. Çağdaş modern tıbbın tedavi yöntemlerinden biridir. Teşhisi ve tedavisi el yordamı ile uygulanır ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak tavsiye edilir. Önce hastanın şikâyetleri dinlenir ve kendisine birtakım sorular sorulur. Tanısı konduktan sonra ağrının veya şişliğin olduğu bölgede tedaviye başlanır. Ele gelen yumuşak dokudaki hissedilen gerginlik, şişlik ve buna bağlı olarak gelişen eklem bozukluğu fonksiyonlarını, uygun tedavi yöntemi ile iyileşmesi sağlanır. Buradaki amaç; sorunun sebebine inmek ve tedaviyi ona göre başlatmaktır. Böylece yeniden kas, iskelet sisteminin uyumu sağlanmaktadır. Bir nevi kas, iskelet sisteminin yeniden koordinasyonunu sağlamak amacı ile uygulanan, masajla terapi metodudur.

Alanında uzman kişiler tarafından, hastanın şikâyetlerinin kaynağına kadar sorgulanması ve sorunun çözümünün nereden kaynaklandığının tespit edilmesi ile tedaviye başlanır. Diğer yandan hastanın doktor kontrolünde kullandığı ilaçlara ve tedavilere karışmaz veya devam etmesinde sakınca görmezler. Kendilerinin uyguladığı tedaviler tamamen terapi amaçlıdır. Bu konuda uzman olan terapistlere ise osteopat denir. Osteopatlar, vücudun anatomik yapılarında meydana gelen fonksiyon bozukluklarının, anatomi, patoloji, nöroloji ve beslenme fizyoloji nedeni ile bütün olarak inceleyen ve gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra manuel olarak tedaviye başlayan terapistlerdir ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerler. Yaklaşık olarak temel eğitim süresi 3500 saat, uzmanlık eğitimi için de 1500 saat ders görürler. Ek olarak 5 yıl da teorik eğitimi alırlar ve mezun olurlar. Avrupa ve Amerika’da da yüksekokul için 5 yıl eğitim almaları da söz konusudur. Osteopati Masajı Hangi Durumlarda Yapılmalıdır? Omurga rahatsızlıklarında uygulanabileceği gibi omuz ve kalça tedavisi için de uygulanmaktadır. Amaç; denge ve duruş bozukluklarını gidermek, omurga ve leğen kemiğine eski işlevselliğini geri kazandırıp kişi sağlığı için olumlu sonuçlar alabilmek, bel ve boyun ağrılarının da iyileşmesine katkı sağlamaktır. Kişinin ağrılarından kurtulmasına yardımcı olmak ve rahat bir şekilde hayatına devam etmesine olanak sağlamaktır. Uygulanan bu tedavi yönteminin, doktor tavsiyesi alınarak yapılması tavsiye edilir.

Osteopatinin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir? Osteopatinin kullanıldığı alanları şu şekilde sıralamak mümkündür: Omurga kas ve iskelet sisteminin hareket ve fonksiyon bozuklukları

Omurga ve kemiklerdeki eklemlerin akut ve kronik ağrı semptomları

Omurga dik kaymaları

Kuyruk sokumu problemleri

Boyun bölgesi sinir hassasiyeti

Siyatik sinir ağrıları

Bel fıtığına bağlı ağrılar

Eklem sertliği ve enformasyonu

Migren ve şiddetli baş ağrıları

Ayak ameliyatları rehabilitesi

Duruş bozuklukları

Kaza sonucu oluşan ağrı

Nörolojik hastalar

Anksiyete, depresyon, panik atak gibi psikolojik sorunlar

Uyku problemi

Hormonal denge sorunları

Hamilelerde oluşan ağrı ve kramplar

Sindirim sistemi, dolaşım ve boşaltım sistemindeki sorunlar Osteopati Yan Etkileri Nelerdir? Kişinin bozulan kas ve iskelet sisteminin onarımı için gerekli olan bu tedavinin belli başlı yan etkileri mevcuttur. Ciddi boyutta olmayan bu yan etkiler, kısa bir süre sonra düzelebilir. Tedavinin uygulanma aşamasında da bazı hassasiyetler oluşabilir. Bazen hastada boyun tedavi edilirken hafif bir şekilde baş ve sırt ağrıları hissedilebilir. Kısa süreli olabileceği gibi tedavi sonrasında da rahatlama sağlayabilir. Bazı kişilerde de hassa cilt dokusuna sahip olduklarından, ciltte tahriş, kızarıklık veya berelenme görülebilir. Tekrar edilen tedavilerde de bu şikâyetlerin görülmesi normal sayılmaktadır. Osteopati Uygularken Nelere Dikkat Edilmelidir? Osteopatlar, tedavilerini bir bütün olarak uygularlar. Çünkü bir bütün olan insan vücudunun birbirine bağlı kas ve iskelet sistemi vardır. Osteopati tedavisi sayesinde kas, iskelet eklemlerinin rahatlaması ve bunun da tüm vücuda etki etmesi beklenir. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır; osteopatlar, gerektiği durumlarda geleneksel tanı yöntemlerini, ilaç terapilerini, tedavileri ve cerrahi müdahaleyi uygulayabilirler. Şayet tedavi sırasında, kan basınca artış veya herhangi bir şikayet görülürse tedavi o anda kesilmelidir. Çünkü devam edilmesi halinde ciddi yan etkiler meydana gelmesi söz konusu olabilir.