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"Modern ve Çağdaş Sanat Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen sergi, uluslararası sanatçıları bir araya getirdi

Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği ve Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle Brezilya, Mozambik ve Portekizli sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Portekiz ve Portekizce Konuşan Dünyaya Bağlanma: Modern ve Çağdaş Sanat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Bilkent Üniversitesi Fada Sanat Galerisinde gerçekleşen açılışa, Angola'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patrico, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Erel'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Silva, açılışda, programa katılmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, serginin Portekizli ve Portekizce konuşan ülkelerden uluslararası sanatçıları buluşturduğunu söyledi.

Serginin, Türkiye-Portekiz kültürel ajandasında önemli bir ilerlemenin yaşandığının göstergesi olduğuna dikkati çeken Silva, bu çapta bir Portekiz sanat koleksiyonun ilk defa Türkiye'de sergilendiğini belirtti.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erel de bu organizasyonun Türkiye'de yapılmasından onur duyduklarını dile getirdi.

Erel, serginin açılışındaki emekleri dolayısıyla Büyükelçi Silva'ya teşekkürlerini iletti.

Sanat sergisinin kurucusu Carlos Cabral Nunes de "Bu sanat koleksiyonu Afrika'da bir hayal olarak başladı. 3 yaşıma kadar hayatımı geçirdiğim Mozambik'e 30 yaşında geri döndüğümde duygusal olarak çok etkileyici bir tecrübe yaşamıştım. Orada çok iyi sanatçılarla tanıştım ve oradaki sanatı dünyaya tanıtmak istedim." diye konuştu.

Nunes, sözlerini "Dünya'yı sanat güzelleştirecek" diyerek noktaladı.

Portekiz, Mozambik ve Brezilyalı sanatçıların eserleri 4 Ekim'e kadar Bilkent Üniversitesi Fada Sanat Galerisinde sanatseverlere buluşacak.

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