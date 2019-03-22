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Modern yaşam anne baba olmayı zorlaştırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Modern yaşam anne baba olmayı zorlaştırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu kendilerine başvuran çifler arasında doğal yolla anne baba olamayanların sayısının gittikçe arttığını söyledi. Dr. Solaroğlu, "Teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan anne baba olmayı zorlaştırıyor. Gittikçe artan çevre kirliliği insan üretkenliğini olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yüzyılda 40 milyonun üzerinde olan sperm sayısının günümüzde yarıya düştüğüne dikkat çekiliyor. Günümüzde 15 milyon sperm sayısı normal kabul edilmeye başlandı. Bu durum gelecek için son derece tehlikeli bir değişimi haber veriyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2050, yılında üreme oranları yüzde 5’e kadar inebilir. Bu rakam insanların ancak yüzde 5’inin doğal yollarla anne-baba olurken yüzde 95’inin ise yardımcı üreme teknikleri ile bebek sahibi olabileceği anlamına geliyor.

"Tüp bebek başvurularında artış var"
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, "Son dönemde tüp bebek tedavilerine başvuranların sayısında da büyük artış var. 2005 yılında Türkiye’deki doğal yollarla gebelik elde edemeyip tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olan çiftlerin sayısı 15 bin iken, bu rakam günümüzde 80 bine yaklaşmış durumda. 12 katlık bir artış söz konusu. Bu rakamların artmasında 1970’lerin sonunda başlayan tüp bebek uygulamalarındaki başarı oranların yükselmesinin de etkisi var elbette. Gittikçe kirlenen çevre, artan plastik madde kullanımının, su kaynaklarının kirlenmesinin ve damacana ve pet şişelerin kontrolsüz kullanımı, yiyeceklerdeki katkı maddesi ve hormonların üreme sağlığını olumsuz etkileri de mevcut" dedi.

"Beslenme düzenini değiştirmek hamilelik şansını arttırabilir"
“Bir aylık döngü içinde hamile kalma oranı yaklaşık yüzde 25’tir. Bu da çiftlerin bir yıl içinde hamilelik elde edebileceğini gösterir. Ancak yaşın ilerlemesi, stres, bazı hastalıklar, fazla kilo hamile kalmayı zorlaştırabilir" diyen Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, "Eğer 20-30’lu yaşlardaysanız, korunmasız bir yıllık ilişki sonrası hamilelik oluşmadıysa bir doktora başvurabilirsiniz. Bu yaşlarda beslenmeye dikkat etmek, özel bir rejim uygulamak, bazı gıda ve vitamin takviyeleri almak faydalı olabilir. Son dönemde hastaların sıkça sorduğu polen, antioksidan gıda takviyeleri veya vitaminler ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok bilinen Çakşır Otu bunlardan bazıları. Bunlar tedaviye destek ürünleri olarak kullanılabilir. Doktorunuzun izin vermesiyle çakşır otu, avokado, deniz ürünleri, polen ya da vitaminler gibi destekleri beslenmenize katabilirsiniz. Çakşır otunun bir türünün sperm sayısını arttırdığına dair çalışmalar var" şeklinde konuştu.

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