Moderna, 12-17 yaşındakilere Kovid-19 aşısı onayı için FDA'ya başvurdu

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşısının acil kullanım onayı için federal kuruma gerekli belgelerin teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısından sonra FDA tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna aşısı, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere uygulanabiliyor.

ÇOCUKLARDA KORUMA SAĞLIYOR MU?

Moderna'dan, 25 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Kovid-19’a karşı üzerinde çalışılan aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı belirtilmişti.

Klinik deneylerde 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, öte yandan kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu ifade edilmişti.

FDA, 10 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti. (AA)

