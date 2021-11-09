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  4. Moderna 6-11 Yaş İçin Avrupa’da Aşı İzni Başvurusu Yaptı

Moderna 6-11 Yaş İçin Avrupa’da Aşı İzni Başvurusu Yaptı

09.11.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, Avrupa İlaç Dairesi’ne yetişkinlerde kullanılan aşıların yarısı olan 50 mikrogramlık dozun çocuklarda kullanılması için başvuruda bulundu

Moderna, 6-11 yaş arası çocuklarda COVID-19 aşısının Avrupa izni için başvuruda bulundu. Şirket, ABD kurumlarına benzer bir başvuruyu haftalar önce ertelemişti.

Moderna, Avrupa İlaç Dairesi’ne (EMA) yetişkinlerde kullanılan aşıların yarısı olan 50 mikrogramlık dozun çocuklarda kullanılması için başvurduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği, Temmuz ayında aşının 12 ila 17 yaş arası gençlerde kullanılmasına izin vermişti, ancak İsveç dahil birçok ülke, kalple ilgili nadir yan etkiler nedeniyle 30 yaş ve altındakiler için aşının kullanımını durdurdu.

Moderna, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşılamadan sonra miyokardit adı verilen kalp kası iltihabı riskini araştırdığından Ekim ayı sonlarında, 12-17 yaş grubunda kullanım incelemesini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

İlaç üreticisi 6-11 yaş arası çocuklar için ABD başvurusunu ertelerken FDA, aşının 12-17 yaş grubunda kullanımına ilişkin incelemesini tamamladı.

Moderna, Ekim ayının başlarında, aşısının 6 ile 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu, verileri yakında küresel çapta düzenleme ve denetleme kurumlarına sunmayı planladığını söyledi.

Öte yandan Fransa'nın kamu sağlığı kurumu, Moderna’nın kalple ilgili nispeten daha yüksek riskler taşıyan Spikevax aşısı yerine, mevcut olduğunda, 30 yaşın altındaki kişilere Pfizer'ın Comirnaty aşısının yapılmasını tavsiye etti.

İlaçları yasaklama veya ruhsatlandırma konusunda yasal yetkisi olmayan ancak Fransız sağlık sektörüne danışmanlık yapan Sağlık Yüksek Kurulur (HAS), hafta başında açıkladığı çalışmada Moderna aşısı hakkındaki son verilerde, miyokardit ile bağlantılı "çok nadir" risklerden bahsetti.

HAS açıklamasında, "30 yaşın altındaki nüfus içinde, bu risk Pfizer'in Comirnaty aşısı ile Moderna'nın Spikevax aşısına kıyasla yaklaşık beş kat daha az görünüyor" dedi.

Paris'teki karar, Kanada, Finlandiya ve İsveç dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerdeki ilaç dairelerinin, gençleri etkileyen kalple ilgili güvenlik endişeleri konusunda Spikevax'a karşı daha dikkatli bir duruş sergilemesinin ardından geldi.

EMA, geçen ay Moderna'nın takviye aşısını, ikinci dozdan en az altı ay sonra, 18 yaşın üzerindeki tüm yaş grupları için onayladı.

HAS, aşının birinci, ikinci veya üçüncü "güçlendirici" doz olarak kullanılmasına bakılmaksızın geçerli olacak tavsiyesinin, konuyla ilgili daha fazla bilimsel bulgu elde edilene kadar geçerli olacağını söyledi.

Bununla birlikte kurum, 30 yaşın üzerindeki kişiler için etkinliğinin biraz daha üstün olduğunu söyleyerek Moderna aşısının kullanılmasını tavsiye ediyor.

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