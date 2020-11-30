HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

30.11.2020 18:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Moderna koronavirüs aşı adayının onayı için ABD ve Avrupa'da için acil ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şirketin hedefi 2020 sonuna dek ABD’de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmek.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşı adayının, yapılan tüm testlerde olumlu sonuç vermesinin ardından acil ruhsat başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu aşıyı geliştiren ekibin başı olan Moderna Klinik Araştırmalar Yöneticisi Tal Zaks, "Son derece etkili olduğuna inandığımız bir aşı geliştirdiğimize inanıyoruz. Elimizde artık bunu kanıtlayacak veriler mevcut" dedi.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Zaks, "Pandemide yaşanacak dönüm noktasında önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, ruhsat başvurusu için girdiği testlerde, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,1 oranında etkili olduğu, aşının hastalığın ağır bir hal almasını engellediği ve ciddi anlamda yan etkileri olmadığı sonucuna ulaşılmıştı.

Böylece Moderna'nın ürettiği aşı, ABD'de acil ruhsat alan ikinci ilaç olabilir. Alman BioNTech ile Amerikan Pfizer ortaklığında üretilen koronavirüs aşısı için 20 Kasım'da yapılan ruhsat başvurusuna, aralık ayı ortasına kadar olumlu bir yanıt gelmesi bekleniyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi‘nin (FDA) aşılarla ilgili danışma kurulunun 10 Aralık‘ta toplanarak BioNTech ve Pfizer'ın ürettiği aşının araştırma sonuçlarını gözden geçireceği ve bir tavsiye kararı alacağı belirtiliyor. Aynı komisyon, bir hafta sonra, 17 Aralık'ta da Moderna'nın aşısı için bir araya gelecek.

Avrupa'da da, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) her iki aşı için hızlandırılmış ruhsat süreçleri devam ediyor. Moderna'nın pazartesi günü EMA'ya ayrıca, Avrupa ilaç pazarına şartlı giriş izni veren ruhsat için başvuruda bulunacağı bildirildi.

İki aşı da gerekli kriterlere sahip

Gerek BioNTech-Pfizer ortaklığında, gerekse Moderna tarafından geliştirilen aşı, FDA'in olası bir ruhsat için şart koştuğu asgari yüzde 50 etkili olma şartını fazlasıyla yerine getirmiş durumda. Moderna aşısı nihai testlerde yüzde 94,1 etkili olurken, BioNTech-Pfizer aşısının aynı testlerde yüzde 95 etkili olduğu tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Moderna arasında 160 milyon aşının alımına dair anlaşma imzalanmış durumda. ABD de, yine Moderna ile 1,5 milyar dolar değerinde 100 milyon aşı için anlaşmayı imzaladı. Şirket, 2020 yılı bitmeden ABD'de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2010 yılında kurulan ve geçen ilkbahar mevisiminde koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına başlayan şirketin piyasada henüz başka bir ürünü bulunmuyor.

Reuters / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
İran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildiİran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildi
Çekiliş sonuçları belli oldu! 15 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 15 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: İçime sindiremiyorum

Uyurken hayatının şokunu yaşadı: İçime sindiremiyorum

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

'Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi'

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak

ABD Sağlık Bakanı'ndan flaş aşı açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'casusluk' suçlaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'casusluk' suçlaması

İran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildi

İran'da suikaste uğrayan Fahrizade toprağa verildi

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.