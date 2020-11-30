Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Şirketin hedefi 2020 sonuna dek ABD’de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmek.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşı adayının, yapılan tüm testlerde olumlu sonuç vermesinin ardından acil ruhsat başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu aşıyı geliştiren ekibin başı olan Moderna Klinik Araştırmalar Yöneticisi Tal Zaks, "Son derece etkili olduğuna inandığımız bir aşı geliştirdiğimize inanıyoruz. Elimizde artık bunu kanıtlayacak veriler mevcut" dedi.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Zaks, "Pandemide yaşanacak dönüm noktasında önemli bir rol oynayacağımızı düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, ruhsat başvurusu için girdiği testlerde, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,1 oranında etkili olduğu, aşının hastalığın ağır bir hal almasını engellediği ve ciddi anlamda yan etkileri olmadığı sonucuna ulaşılmıştı.

Böylece Moderna'nın ürettiği aşı, ABD'de acil ruhsat alan ikinci ilaç olabilir. Alman BioNTech ile Amerikan Pfizer ortaklığında üretilen koronavirüs aşısı için 20 Kasım'da yapılan ruhsat başvurusuna, aralık ayı ortasına kadar olumlu bir yanıt gelmesi bekleniyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi‘nin (FDA) aşılarla ilgili danışma kurulunun 10 Aralık‘ta toplanarak BioNTech ve Pfizer'ın ürettiği aşının araştırma sonuçlarını gözden geçireceği ve bir tavsiye kararı alacağı belirtiliyor. Aynı komisyon, bir hafta sonra, 17 Aralık'ta da Moderna'nın aşısı için bir araya gelecek.