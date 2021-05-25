Moderna: "Aşımız Çocuklar İçin de Güvenli ve Etkili"

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren firmalardan biri olan Moderna’dan yapılan açıklamada, aşının 12 ila 17 yaş arası gruplarda da güvenli ve etkili olduğu belirtildi. Firma yetkilileri, aşının bu yaş grubunda uygulanmasına onay almak için Haziran ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Başvurunun onaylanması halinde Moderna aşısı, çocuklar için ülkede onaylanan ikinci Corona virüsü aşı olacak.

Pfizer ile BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş grubundakilere de uygulanmasını sağlayan onay Mayıs ayının başında geldi. Moderna’nın aşısının çocuklara uygulanması için resmi onayın da Temmuz ayında verilebileceği tahmin ediliyor. Bu da, çocukların aşılanmasının okullar açılmadan önce hızlanmasını sağlayacak.

Çocuk yaştakiler Corona virüsü enfeksiyonunu çoğunlukla hafif atlatıyor ya da belirti göstermiyor. Ancak uzmanlar, çocukların virüsü yayma riskine dikkat çekerek 12-18 yaşındakilerin aşılanmasının gerektiğini savunuyor.