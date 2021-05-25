Moderna: "Aşımız Çocuklar İçin de Güvenli ve Etkili"

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren firmalardan biri olan Moderna’dan yapılan açıklamada, aşının 12 ila 17 yaş arası gruplarda da güvenli ve etkili olduğu belirtildi. Firma yetkilileri, aşının bu yaş grubunda uygulanmasına onay almak için Haziran ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yapmaya hazırlanıyor.
Başvurunun onaylanması halinde Moderna aşısı, çocuklar için ülkede onaylanan ikinci Corona virüsü aşı olacak.
Pfizer ile BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş grubundakilere de uygulanmasını sağlayan onay Mayıs ayının başında geldi. Moderna’nın aşısının çocuklara uygulanması için resmi onayın da Temmuz ayında verilebileceği tahmin ediliyor. Bu da, çocukların aşılanmasının okullar açılmadan önce hızlanmasını sağlayacak.
Çocuk yaştakiler Corona virüsü enfeksiyonunu çoğunlukla hafif atlatıyor ya da belirti göstermiyor. Ancak uzmanlar, çocukların virüsü yayma riskine dikkat çekerek 12-18 yaşındakilerin aşılanmasının gerektiğini savunuyor.
Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel bugün yayınlanan açıklamasında, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının “ergenlerin Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanmasını önlemede yüksek oranda etkili” olduğunu söyledi.
Moderna’nın 12-17 yaş grubundan 7 bin 732 gönüllü üzerinde yaptığı klinik deneyde katılımcıların üçte ikisine gerçek, üçte birineyse placebo aşı yapıldı. Aşının yetişkinler üzerindeki deneyleri yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu göstermişti.
Yetişkinlere uygulanan deneyi çocuklar üzerinde deneyen firmanın araştırması sonucunda, ikinci doz Corona virüsü aşısı yapılanların aşıdan iki hafta sonra virüsü yakalanmadığı ancak placebo aşının uygulandığı katılımcılar arasında 4’ünün Corona virüsü testinin pozitif çıktığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu sonuca bağlı olarak aşının 12-17 yaş grubu üzerinde yüzde 100 etkili olduğu kanısına vardı.
Moderna’nın 6-11 yaş grubu üzerindeki deneyi devam ediyor
Hafif semptomları da değerlendirme altına alan ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tanımına göreyse, aşının bu yaş grubu üzerinde yüzde 93 oranında etkili olduğu belirtiliyor.
Moderna’nın çocuklar üzerindeki deneyinde herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmazken, ikinci dozdan sonra en fazla gözlemlenen yan etkiler baş ağrısı, halsizlik ve üşüme oldu.
Aşının uzun vadeli etkisinin de gözlemlenebilmesi için araştırmacılar katılımcıları bir yıl boyunca gözlemleyecek.
12-17 yaş grubu üzerindeki deney sonuçlarını incelemeye sunma hazırlığında olan Moderna uzmanları bir taraftan da 6-11 yaş grubu üzerinde bir deney yürütüyor.
Diğer taraftan, Amerika’da 12-15 yaş grubu için onaylanan Pfizer aşısı Kanada ve Cezayir’de de çocuklar üzerinde kullanılıyor.
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