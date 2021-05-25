HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Moderna: "Aşımız Çocuklar İçin de Güvenli ve Etkili"

Moderna: "Aşımız Çocuklar İçin de Güvenli ve Etkili"

25.05.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firma yetkilileri, aşının 12-17 yaş grubunda uygulanmasına onay almak için Haziran ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yapmaya hazırlanıyor

Moderna: "Aşımız Çocuklar İçin de Güvenli ve Etkili"

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren firmalardan biri olan Moderna’dan yapılan açıklamada, aşının 12 ila 17 yaş arası gruplarda da güvenli ve etkili olduğu belirtildi. Firma yetkilileri, aşının bu yaş grubunda uygulanmasına onay almak için Haziran ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Başvurunun onaylanması halinde Moderna aşısı, çocuklar için ülkede onaylanan ikinci Corona virüsü aşı olacak.

Pfizer ile BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının 12-15 yaş grubundakilere de uygulanmasını sağlayan onay Mayıs ayının başında geldi. Moderna’nın aşısının çocuklara uygulanması için resmi onayın da Temmuz ayında verilebileceği tahmin ediliyor. Bu da, çocukların aşılanmasının okullar açılmadan önce hızlanmasını sağlayacak.

Çocuk yaştakiler Corona virüsü enfeksiyonunu çoğunlukla hafif atlatıyor ya da belirti göstermiyor. Ancak uzmanlar, çocukların virüsü yayma riskine dikkat çekerek 12-18 yaşındakilerin aşılanmasının gerektiğini savunuyor.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel bugün yayınlanan açıklamasında, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının “ergenlerin Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanmasını önlemede yüksek oranda etkili” olduğunu söyledi.

Moderna’nın 12-17 yaş grubundan 7 bin 732 gönüllü üzerinde yaptığı klinik deneyde katılımcıların üçte ikisine gerçek, üçte birineyse placebo aşı yapıldı. Aşının yetişkinler üzerindeki deneyleri yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu göstermişti.

Yetişkinlere uygulanan deneyi çocuklar üzerinde deneyen firmanın araştırması sonucunda, ikinci doz Corona virüsü aşısı yapılanların aşıdan iki hafta sonra virüsü yakalanmadığı ancak placebo aşının uygulandığı katılımcılar arasında 4’ünün Corona virüsü testinin pozitif çıktığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu sonuca bağlı olarak aşının 12-17 yaş grubu üzerinde yüzde 100 etkili olduğu kanısına vardı.

Moderna’nın 6-11 yaş grubu üzerindeki deneyi devam ediyor

Hafif semptomları da değerlendirme altına alan ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tanımına göreyse, aşının bu yaş grubu üzerinde yüzde 93 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

Moderna’nın çocuklar üzerindeki deneyinde herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmazken, ikinci dozdan sonra en fazla gözlemlenen yan etkiler baş ağrısı, halsizlik ve üşüme oldu.

Aşının uzun vadeli etkisinin de gözlemlenebilmesi için araştırmacılar katılımcıları bir yıl boyunca gözlemleyecek.

12-17 yaş grubu üzerindeki deney sonuçlarını incelemeye sunma hazırlığında olan Moderna uzmanları bir taraftan da 6-11 yaş grubu üzerinde bir deney yürütüyor.

Diğer taraftan, Amerika’da 12-15 yaş grubu için onaylanan Pfizer aşısı Kanada ve Cezayir’de de çocuklar üzerinde kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
İşte Cayenne Arnavut biberinin vücuttaki etkileri!İşte Cayenne Arnavut biberinin vücuttaki etkileri!
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Koronavirüs sonrası 100 kat arttı: Böyle bir vaka görmedik

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Erdoğan: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

Erdoğan: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede! Makam aracına saldırdılar

Filtreyi abarttı! Son haline yorum yağdı

Filtreyi abarttı! Son haline yorum yağdı

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

Türkiye yeni döneme hazırlanıyor! Aşı yaptıran katılacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.