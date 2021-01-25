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Moderna: Aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili

25.01.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Moderna ürettiği koronavirüs aşısının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

Merck ise aşı projesini durdurdu.ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, üretmekte oldukları koronavirüs aşısının, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan, mutasyona uğramış virüs türüne karşı etkili olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü, şirket, laboratuvarda sürdürülen çalışmalar kapsamında, iki dozda yapılan aşının, şu ana kadar tespit edilen virüs çeşitlerine karşı antikor üretimini sağladığını belirlediklerini duyurdu. Şirket, söz konusu çeşitler arasında, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 virüslerinin de mevcut olduğunu kaydetti.

Çalışmalara göre antikor seviyesi, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonda bir önceki virüs çeşitlerine göre bir değişiklik göstermedi. Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonda ise aşı, altı kat daha az antikor üretimini beraberinde getirdi. Buna rağmen Moderna, söz konusu antikor seviyesinin virüsten koruma sağlama noktasında yeterli olduğunun altını çizdi. Şirket, önlem olarak, üçüncü bir doz üzerinde çalışma yürüttüklerini de ifade etti.

Bir diğer koronavirüs aşı üreticisi olan BioNTech/Pfizer de geçen hafta, ürettikleri aşının İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.

Merck havlu attı

Öte yandan ilaç şirketi Merck, koronavirüs aşısı üretme çalışmalarını, erken aşama testlerinde elde edilen kötü sonuçların ardından durdurduğunu açıkladı.

Şirket Pazartesi günü, aşı yerine virüsün yol açtığı hastalığa karşı iki olası tedavi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Geliştirdikleri potansiyel aşıları hastaların bünyesinin kaldırdığını ifade eden şirket, buna rağmen diğer aşılara göre daha düşük bir bağışıklık sağladığını tespit ettiklerini kaydetti.

Alman şirket Merck, Fransa merkezli Pasteur Enstitüsü ile birlikte halihazırda mevcut bir kızamık aşısını temel alan bir koronavirüs aşısı projesi yürütüyordu. Pasteur Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, farklı yöntemler kullanan diğer iki aşı projesi üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merck, aşı geliştirme yarışına diğer aşı üreticilerinden daha geç girmişti.

AP,dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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