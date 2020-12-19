Moderna aşısına ABD'den onay

Aşının ülke çapında dağıtımına başlandı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi. Dünya genelinde ilk ruhsatını alan Moderna aşısı böylece ABD'de uygulanabilecek. FDA, daha önce de BioNTech ile Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına onay vermişti.

FDA Başkanı Stephen Hahn, Moderna aşısına ruhsat verilmesi ile ilgili konuşmasında, "FDA, şu an itibariyle iki koronavirüs aşısına onay vererek pandemiye karşı verilen savaşta önemli bir adım daha attı" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Tebrikler, Moderna aşısı artık kullanılabilir" dedi.

Donald Trump'ın halefi Joe Biden da konuyla ilgili açıklamasında, Moderna aşısına ruhsat verilmesinin iyi bir haber olduğunu, diğer yandan "yüz milyonlarca Amerikalıyı aşılamanın da çok büyük bir görev" anlamına geldiğini belirtti.

ABD'de devlet Moderna aşısının geliştirilme sürecine 2,5 milyar dolar katkı sunmuş, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) de bu sürece dahil edilmişti. Moderna'dan verilen bilgiye göre cumartesi gününden itibaren aşıların ülke çapında dağıtımına başlandı.