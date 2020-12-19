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Moderna aşısına ABD'den onay

19.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Moderna aşısına ABD'den onay

ABD'de BioNTech-Pfizer aşısından sonra Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına da FDA tarafından ruhsat verildi.

Aşının ülke çapında dağıtımına başlandı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi. Dünya genelinde ilk ruhsatını alan Moderna aşısı böylece ABD'de uygulanabilecek. FDA, daha önce de BioNTech ile Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına onay vermişti.

FDA Başkanı Stephen Hahn, Moderna aşısına ruhsat verilmesi ile ilgili konuşmasında, "FDA, şu an itibariyle iki koronavirüs aşısına onay vererek pandemiye karşı verilen savaşta önemli bir adım daha attı" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Tebrikler, Moderna aşısı artık kullanılabilir" dedi.

Donald Trump'ın halefi Joe Biden da konuyla ilgili açıklamasında, Moderna aşısına ruhsat verilmesinin iyi bir haber olduğunu, diğer yandan "yüz milyonlarca Amerikalıyı aşılamanın da çok büyük bir görev" anlamına geldiğini belirtti.

ABD'de devlet Moderna aşısının geliştirilme sürecine 2,5 milyar dolar katkı sunmuş, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) de bu sürece dahil edilmişti. Moderna'dan verilen bilgiye göre cumartesi gününden itibaren aşıların ülke çapında dağıtımına başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce ruhsat alan BioNTech-Pfizer aşısı ise geçen Pazartesi gününden bu yana uygulanmaya başlandı. Aynı aşı bir süredir İngiltere'de de uygulanıyor. Ancak uzmanlar, çok sayıda kişinin rekor sürede geliştirilen aşılara güven duymadığı için aşı olmayı kabul edemeyebileceğini ifade ediyor.

Pence kameralar önünde aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu güveni sağlamak için cuma günü kameralar önünde BioNTech-Pfizer aşısı yaptırmıştı. ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden da yakında aşı yaptıracağını duyururken, Donald Trump geçen ekim ayında geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrasında bağışıklık kazandığını düşündüğü için aşı olmak istemiyor.

Şu ana dek 17,4 milyon koronavirüs vakasının tescillendiği ABD'de, 313 binden fazla kişi söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu anda günde yaklaşık 200 bin yeni vaka ve 3 bin ölüm vakası kayıtlara geçmeye devam ediyor. Dünya çapında açık ara en yüksek rakamlara tekabül eden ABD'deki bu durumu kırmak için tüm umutlar aşılara bağlanmış durumda. ABD hükümeti daha önce Moderna'ya 200 milyon, BioNTech-Pfizer'e de 100 milyon aşı siparişi vermişti.

AFP / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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