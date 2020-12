Moderna Aşısının Dağıtımına Başlandı

Federal hükümetin aşı projesi Işık Hızı Ötesi Operasyonu'nun aşı dağıtımı baş sorumlusu General Gustave Perna, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayladığı, Moderna firmasınca geliştirilen Corona aşısının ülke genelinde dağıtımına başlandığını açıkladı.

Perna’nın bugün yaptığı açıklamya göre, aşı ilk etapta 3 bin 700’den fazla noktaya dağıtılıyor.

Düzenlediği basın toplantısında Perna, Moderna firmasının, aşıları taşıyıcı firma McKesson’un depolarına gönderdiğini ve paketleme işlemlerine başlandığını belirtti. Paketlemenin tamamlanmasının ardından taşıyıcı araçların yarın yola çıkması planlanıyor. Pazartesi günü itibariyle de aşılar ilgili sağlık merkezlerine ulaştırılmış olacak.

Amerikan firması Pfizer ile Alman firma BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının ardından, FDA’in dün onayladığı Moderna aşısı Amerika’da acil durum izniyle uygulanma aşamasına geçilen ikinci aşı oldu.

Ülke genelinde Corona virüsü pandemisinden en fazla etkilenen eyaletler arasındaki New York’un valisi Andrew Cuomo, “Şu an artık aşı ile COVID arasında bir yarış var” dedi. Cuomo’nun açıklamalarına göre gelecek hafta içinde New York’ta 346 bin doz aşı 292 farklı sağlık merkezine dağıtılmış olacak.

Pfizer, aşısının dağıtımının sorumluluğunu üstlendi ancak Moderna aşısının dağıtımı General Perna’nın liderliğinde yürütülen Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkililerince yürütülüyor.

Diğer taraftan, Pfizer-BioNTech aşısı -70 santigrat derecede en fazla 5 gün korunabilirken, Moderna aşısı standart buzdolaplarında bulunan derecede 30 gün boyunca saklanabiliyor.