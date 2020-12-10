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Moderna Aşısının Ergenler Üzerinde Denenmesine Başlandı

10.12.2020 17:50 | Son Güncelleme:
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Moderna Aşısının Ergenler Üzerinde Denenmesine Başlandı

12 ila 17 yaş grubunda yer alanlar üzerinde yapılan çalışmalardan bahar aylarına kadar sonuç alınması bekleniyor

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren firmalardan Moderna, aşının 12 ila 17 yaş grubundaki çocuklar üzerinde denenmesi çalışmalarına başlandı. Deney kapsamında ilk aşı da yapıldı.

Firmanın CEO’su Stephane Bancel bugün yaptığı açıklamada, “Amacımız gelecek yıl okul dönemi başlamadan mRNA-1273 aşısının ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde kullanılmasını destekleyebilecek veriyi 2021 yılı bahar aylarına kadar toplayabilmek” dedi.

Deneyler, biyomedikal araştırma merkezi BARDA ile işbirliği içinde yürütülüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) hem Moderna hem de Pfizer ve BioNTech firmalarının Corona aşılarıyla ilgili acil durum onay başvurusunu değerlendirme aşamasında.

Moderna gibi Pfizer de geliştirdiği aşıyı 12 yaş ve üzeri çocuklarda deniyor.

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