HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moderna Çocuklarda Corona Aşısı Denemelerine Başladı

Moderna Çocuklarda Corona Aşısı Denemelerine Başladı

16.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Moderna Çocuklarda Corona Aşısı Denemelerine Başladı

Çalışmaya katılan çocukların en küçüğü altı aylık, en büyüğüyse 12 yaşında

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, Salı günü yaptığı açıklamada, mRNA-1273 olarak bilinen Corona virüsü aşısının orta ila ileri seviye çalışmalar kapsamında çocuklar üzerine denenmeye başlandığını bildirdi. Çalışmaya katılan çocukların en küçüğü altı aylık, en büyüğüyse 12 yaşında.
Araştırma, 28 gün arayla iki doz olarak uygulanan Moderna aşısının güvenlik ve etkinliğini inceleyecek. Çalışmaya Amerika ve Kanada'da yaklaşık 6 bin 750 çocuğun katılması planlanıyor.

Moderna aşısı, Amerika'da 18 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanıyor.
Moderna, Aralık ayında başlattığı bir başka çalışma kapsamındaysa Corona virüsü aşısını yaşları 12 ila 18 arasında değişen ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde deniyor.

12 yaş ve altındaki çocuklar üzerinde yapılan denemeler, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile İleri Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme İdaresi (BARDA) ile işbirliği içinde yürütülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı?

Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı?

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Tanzanya'da muhalefet 'devlet başkanı nerede' sorusunun yanıtını arıyor

Tanzanya'da muhalefet 'devlet başkanı nerede' sorusunun yanıtını arıyor

Fransa Başbakanı Castex: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Fransa Başbakanı Castex: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan önemli açıklama!

Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!

Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

İngiltere Başbakanı bazı ülkelerin askıya aldığı aşıyı savundu!

İngiltere Başbakanı bazı ülkelerin askıya aldığı aşıyı savundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.