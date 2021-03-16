Moderna Çocuklarda Corona Aşısı Denemelerine Başladı

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, Salı günü yaptığı açıklamada, mRNA-1273 olarak bilinen Corona virüsü aşısının orta ila ileri seviye çalışmalar kapsamında çocuklar üzerine denenmeye başlandığını bildirdi. Çalışmaya katılan çocukların en küçüğü altı aylık, en büyüğüyse 12 yaşında.

Araştırma, 28 gün arayla iki doz olarak uygulanan Moderna aşısının güvenlik ve etkinliğini inceleyecek. Çalışmaya Amerika ve Kanada'da yaklaşık 6 bin 750 çocuğun katılması planlanıyor.

Moderna aşısı, Amerika'da 18 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanıyor.

Moderna, Aralık ayında başlattığı bir başka çalışma kapsamındaysa Corona virüsü aşısını yaşları 12 ila 18 arasında değişen ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde deniyor.

12 yaş ve altındaki çocuklar üzerinde yapılan denemeler, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile İleri Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme İdaresi (BARDA) ile işbirliği içinde yürütülüyor.

