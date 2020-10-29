Moderna: "Corona Aşısını Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyoruz"

210’dan fazla ülkede Corona virüsü vakalarına rastlanırken, yaklaşık 9 milyon vakayla Amerika hala pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda. Amerika’yı 8 milyon vakayla Hindistan, 5 milyondan fazla vakayla da Brezilya takip ediyor.

Aşı çalışmaları sürerken dünya çapında Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1 milyon 174 bini geçti. 44 milyon 500 binden fazla kişiyse virüse yakalandığı tespit edilenler arasında.

Firmadan Perşembe günü yapılan açıklamada tüm gönüllülerin kayıtlarının tamamlandığı, geliştirilen Corona virüsü aşısının piyasaya sürülme aşamasına geçme hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Merkezi Amerika’da olan biyoteknoloji firması Moderna tarafından geliştirilen aşının insanlar üzerinde denenme aşaması 30 bin gönüllüyü kapsıyor.

15 ila 20 dakika arasında sonuç veren test sonuçlarının ileride yolcuların 14 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulmasını sağlamanın yanı sıra bilimsel veri toplama ve virüsün yayılma hızını ve özelliklerini takip etme açısından da yardımcı olması umut ediliyor.

16 Kasım’dan 11 Aralık’a kadar uygulanacak pilot programa ABD’deki Newark Havaalanı’ndan Londra’nın Heathrow Havaalanı’na seyahat eden 2 yaş üzeri tüm yolcular dahil edilecek.

Avrupa başta olmak üzere bazı bölgelerde önlem amaçlı kısıtlamalar ikinci dalga nedeniyle yeniden devreye sokulurken, can kaybı ve vakaların en fazla yaşandığı Amerika’da United Airlines havayolları yolcularına Corona virüsü testi yapma kararı aldı.

Tüm ülkeler arasında Türkiye de 368 bin 500’ün üzerinde vakayla en fazla vakanın rastlandığı ilk 50 ülke arasında yer alıyor.

Her birinde 1 milyondan fazla vakanın resmi kayıtlara geçtiği Rusya, Fransa, İspanya ve Arjantin de en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 ülke arasında.

Ancak şimdilik pilot programa katılan United Airlines yolcuları test sonuçları negatif çıksa bile Newark’tan Londra’ya vardıklarında yine de karantinaya alınacak. United Airlines yetkilileri bu üç haftalık program sayesinde uçuşların güvenli kılınabileceğini gösterme çabasında.

United Airlines’ın iki hafta önce San Francisco-Hawaii arası uçuşlarında uygulamaya koyduğu test programının yolculara güvende uçtukları hissini verdiği ve yolcu sayısının test yapıldığı süre içinde ikiye katladığı belirtiliyor.

Havayolları iletişim yetkilisi Josh Earnest gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümetler güvenliğe dayalı kararlar almak zorunda. Bu yüzden biz de uçuşların güvenliği olduğunu göstermek için testleri yapıyoruz” dedi.

Tahminlerine göre yıl sonuna kadar tüm uçuşlar yaklaşık yüzde 66 oranında azalmış olacak. Küresel havayolları yetkilileri sektörü canlandırabilmek amacıyla 14 günlük karantina zorunluluğu yerine uçuş öncesi test programlarını destekliyor.

