HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moderna'dan tüm yetişkinlere 3. doz için onay başvurusu

Moderna'dan tüm yetişkinlere 3. doz için onay başvurusu

18.11.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek aşısının 18 yaş üzerine genişletilmesi onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

Moderna'dan tüm yetişkinlere 3. doz için onay başvurusu

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna 3. doz Kovid-19 aşısının 18 yaş üzeri tüm yetişkinlere acil kullanım izni talebinin gerekli verilerle birlikte federal yetkililere sunulduğu belirtildi.

Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu! 2 doz BioNTech olanlara 3. doz aşı için kritik araştırmaProf. Dr. Ateş Kara duyurdu! 2 doz BioNTech olanlara 3. doz aşı için kritik araştırma

Moderna'nın güçlendirici aşısının, 1 ve 2. aşılarda verilen 100 mikrograma karşı 50 mikrogram olarak uygulanacağı kaydedildi.

ACİL ONAY TALEBİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Firma, destek aşısı için FDA’ya ilk başvurusunu eylülde yapmış ancak sunulan verilerin yeterli açık olmadığı önerileri üzerine acil onay talebini geri çekmişti.

SADECE BELİRLİ BİR KESİME UYGULANABİLİYOR

Moderna’nın 3. doz güçlendirici aşısı, şu an sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

PFIZER-BIONTECH DE BAŞVURMUŞTU

Alman BioNTech ile birlikte Kovid-19 aşısı üreten Amerikan Pfizer firması da 10 Kasım’da 3. doz Kovid-19 güçlendirici aşısının tüm 18 yaşın üstündekilere uygulanması izni için FDA’ya başvurmuştu.

Pfizer-BioNTech’in başvurusunun cuma günü federal yetkililer tarafından ele alınarak onaylanmasının beklendiği, aynı şekilde Moderna’nın başvurusuna da yeşil ışık yakılması halinde ABD’de 3. doz destek aşısının tüm yetişkinlere yakında uygulanmasına başlanabileceği belirtiliyor. (AA)

Pfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurduPfizer, koronavirüs ilacının kullanım onayı için FDA'ya başvurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Ülkede vaka sayıları arttı, maske zorunluluğu geri geldi: Alarm sinyallerinin tamamı kırmızıÜlkede vaka sayıları arttı, maske zorunluluğu geri geldi: Alarm sinyallerinin tamamı kırmızı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan 'tedbir yorgunluğu' uyarısı

Bakan Koca'dan 'tedbir yorgunluğu' uyarısı

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Düzce'de bir deprem daha

Düzce'de bir deprem daha

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.