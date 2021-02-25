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Moderna korona mutasyonları için ek aşı geliştiriyor!

25.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Moderna korona mutasyonları için ek aşı geliştiriyor!

Moderna ABD hükümetinden bilim insanlarıyla birlikte yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı ek bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Şirket bu yılki koronavirüs aşısı üretim hedefini de 100 milyon doz daha artırdı.

ABD menşeili biyoteknoloji firması koronavirüsün piyasadaki aşılara karşı daha dirençli olabilecek Güney Afrika mutasyonuna karşı kullanılması amaçlanan ek aşı için gerekli ham maddelerin üretildiğini açıkladı. Ek aşı üzerinde çalışılması için
Moderna'nın koronavirüs aşısının da incelendiği ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne gönderildi.

Moderna koronavirüsün yeni mutasyonları ile mücadele etmek için birkaç potansiyel yöntem üzerine çalışıyor.

Şirket bu yöntemlerden birisinin de koronavirüs aşının iki dozuna ek olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan mutasyona karşı geliştirilen ek aşının da uygulanması olduğunu açıkladı.

Şirket daha önce koronavirüs aşısı olmayan ve koronavirüs geçirmemiş kişilere de koronavirüs aşısı ve ek aşının birlikte uygulanması üzerine de denemeler yapacak.

Moderna aynı zamanda 2021 yılı aşı üretim hedefini 600 milyon dozdan 700 milyon doza yükseltti. Üretim süreçlerinde yapılaştırılacak iyileştirmeler ile aşı üretiminin bu yıl içerisinde 1 milyar doz seviyesine çıkarılması için çalışma yürütülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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