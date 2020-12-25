Moderna'nın aşısı yüz dolgulu kişilerde yan etki yapıyor

ABD'nin Gıda İlaç Dairesi, kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerin Moderna aşısı olduklarında şişme ve iltihaplanmayla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Gıda İlaç Dairesi (FDA) Danışma Komisyonu, Moderna aşısının klinik deneylerine katılanlar içinden botoks gibi kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerde şişme ve iltihaplanma gibi yan etkiler görüldüğünü bildirdi.

ABC7'nin haberine göre, bir cildiyeci, bu durumu bağışıklık sisteminin tepki göstermesi olarak yorumladı.

Kaliforniyalı dermatoloji uzmanı Dr. Shirley Chi, "Aşı yaptırdığınızda iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminiz hızlanır, zaten aşıdan böyle bir etki göstermesi beklenir" dedi.

"Vücutta doğal yollardan oluşmayan maddeyle karşılaşan belli bölgelerin bağışıklık tepkisi vermesi mantıklıdır" diye ekleyen Dr. Chi, tıbbi personel tarafından kolaylıkla tedavi edilebilen yan etkiler yüzünden insanların aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Şişme ve iltihaplanma görülen bölgelerin hepsinde kozmetik dolgu olduğunu belirten dermatolog, "Birkaç hastaya aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu ve bir hastaya aşıdan 2 gün sonra dudak dolgusu yapıldı. Hepsi steroid ve anti-histaminlerle tedavi edilerek her türlü reaksiyonlarından kurtuldu" bilgisini paylaştı.